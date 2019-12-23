Как нарядить елку в год Крысы: тренды на 2020 год

Счастливые цвета для украшения

Чтобы год белой крысы был удачным, восточный календарь советует использовать для декора елки в 2020 году следующие цвета:

синий;

золотой;

зеленый;

белый;

серебряный.

А вот желтого и коричневого цветов следует избегать, когда украшаете помещение или елку.

Основными трендами на 2020 год являются:

Монохромность. Елки, которые украшены игрушками только одного цвета, выглядят очень стильно. Поэтому для такого декора идеально подходят нынешние цвета. Очень сказочно на новогодней елке смотрятся серебряные, белые, перламутровые шарики. В магазинах можно найти большой выбор елочных наборов, которые будут соответствовать вашему стилю.

Минимализм. В 2020 году популярным является скандинавский минимализм. Для воспроизведения этого стиля в декоре елки, стоит использовать игрушки всего 2-3 близких и подходящих друг к другу цветов. Самые удачные сочетаниями в 2020 году будут: сине-зеленые, синий с белым или серебристым, синий и золотистый оттенки. Кстати, стоит избегать чрезмерной вычурности и блесток.

Фигурки. Елку 2020 украшать можно не только шариками, но и игрушками разнообразной формы. Популярными среди подвесок являются фигурки в виде различных животных, персонажей. Стоит заметить, что фигурки кошек и собак лучше не использовать, поскольку они не являются компаньонами белой крысы, символом 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, помимо украшений стоит позаботиться и о подходящей атмосфере и с этим поможет подборка идеальных новогодних песен.

Также стоит заранее подумать о том, в чем встречать Новый год и подобрать подходящий наряд.