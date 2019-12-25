Католическое Рождество-2019: лучшие поздравления в открытках и стихах

Сегодня, 25 декабря, католики празднуют Рождество, которое является в Украине официальным выходным с прошлого года. Українські Новини собрали лучшие поздравления в стихах и открытках с католическим Рождеством-2019.

Отметим, что рождественское время продолжается вплоть до праздника Крещения, который католики отмечают 6 января.

***

В Рождество Христово

Сбываются мечты,

Пусть счастья будет много

И море доброты!

Желаю вам удачи

И много ясных дней,

Любви большой, горячей

И преданных друзей!

***

Пусть Рождество к тебе придет

С любовью искренней и чистой,

Пусть праздник радость принесет,

Удачи яркий свет лучистый!

Пусть будут помыслы чисты,

В душе пусть будет мир царить!

Желаю, чтобы все мечты

Господь помог осуществить!

И пусть здоровье день за днем

Лишь крепче будет становиться,

Будет уюта полон дом

И настроение вверх стремится!

***

В ночном декабрьском небе

Свет звезды сияет,

С Рождеством Христовым

Вас я поздравляю.

Рождественская сказка

Ходит по домам,

С чудесами встретиться

Я желаю вам.

Добром, любовью, радостью

Наполнится пусть дом,

Я вас с католическим

Поздравлю Рождеством.

***

Звезда взошла, Христос родился,

Волшебный свет в сердца пролился!

Желаем счастья и покоя,

Благодатного настроя!

Желаем и достатка, и богатства,

Пусть ни в чем не будет препятствий,

Желаем Господнего благословения,

Любви, тепла и терпения!

***

Мир католический сегодня отмечает

Светлейший праздник — Рождество!

Тебя сердечно с этим поздравляю,

Пусть принесет скорее торжество

Большой любви, здоровья и терпенья,

Участья, радости, достатка и добра.

Сотрет пусть праздник все твои сомненья,

И пусть, конечно, нынче сбудется мечта.

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Щастя тому, хто його чекає,

Любов тому, хто є сам,

Здоров’я також хто його немає

І красу – хто яку обрав сам.

Сліпим сили сонячного щастя,

Покинутим також – сили пережить,

Ну а всім Вам на Різдво Христове -

Я бажаю просто в Мирі жить!

Также близких можно поздравить рождественской открыткой.

Открытки с Рождеством. Фото: bipbар.ru

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