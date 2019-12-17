Главные новогодние запреты: чем нельзя украшать елку в год Крысы

Близится пора новогодних правздников и наступило время ставить елку, чтобы принести в дом праздничное настроение и соответствующую атмосферу. Однако к вопросу декорации нужно отнестись серьезно, поскольку существует ряд новогоднихз табу, несоблюдение которых может привлечь в дом негатив и неудачу.

Разбитые игрушки

У елочных игрушек своя энергетика, поэтому если на ней есть повреждения, сколы или даже малозаметные, на первый взгляд, трещины, лучше поскорее от нее избавиться, так как счастья она не принесет. Битые елочные игрушки, как и посуда словно магнит притягивают проблемы и неудачи в семью.

Игрушки черного цвета

Новый год - веселый семейный праздник, поэтому елку нужно наряжать яркими цветными игрушками. Игрушки черного цвета несут тяжелую энергетику и притягивают негатив, поэтому их вешать на елку нельзя.

Игрушки в виде животных

Считается, что на елке должен быть только символ Нового года 2019 - это белая металлическая Крыса. Другие игрушки в виде животных вешать не рекомендуется, так как они с символом года могут не подружиться и это негативно скажется на ее расположении к вам в будущем году.

Матовые однотонные шары

Такие елочные игрушки обладают слабой энергетикой, поэтому в выборе елочных украшений, отдайте предпочтение ярким блестящим шарам, которые создадут в доме положительную энергетику и атмосферу.

Ранее Українські Новини писали о том, где нужно встречать предстоящий год Белой Крысы и о том, как сделать идеальный новогодний декор для дома из обычных мандарин.