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25 декабря 2019, среда, 05:55 3058 Инфографика
Экономика 2019-12-25T05:55:02+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре

Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре

Таня Войтюк
Пенсионный фонд, Пенсионеры, Социальные выплаты, Пенсии, ПФУ
ПФУ увеличил выплату пенсий. Фото: pixabay
ПФУ увеличил выплату пенсий. Фото: pixabay

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за декабрь, направив на них 35,5 млрд гривен после того, как повысил размер минимальной пенсии по возрасту.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Пенсионным фондом Украины завершено финансирование пенсий за декабрь", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 35,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре ПФУ направил пенсионные выплаты 35,2 млр гривен.

Тем временем Пенсионный фонд Украины перешел в онлайн и начал внедрение системы распределения пенсий в электронном формате. С помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн. При этом меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда.

Напомним, в начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн. 

Также получателей госвыплат, в частности пенсий, будут проверять. Проверка будет проходить в три этапа и под нее попадут пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

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