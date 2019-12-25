Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за декабрь, направив на них 35,5 млрд гривен после того, как повысил размер минимальной пенсии по возрасту.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Пенсионным фондом Украины завершено финансирование пенсий за декабрь", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 35,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре ПФУ направил пенсионные выплаты 35,2 млр гривен.

Тем временем Пенсионный фонд Украины перешел в онлайн и начал внедрение системы распределения пенсий в электронном формате. С помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн. При этом меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда.

Напомним, в начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн.

Также получателей госвыплат, в частности пенсий, будут проверять. Проверка будет проходить в три этапа и под нее попадут пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.