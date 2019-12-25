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25 грудня 2019, середа, 05:55 4 Інфографіка
Економіка 2019-12-25T06:30:02+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій: скільки отримають українці в грудні

Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій: скільки отримають українці в грудні

Таня Войтюк
Пенсійний фонд, Пенсіонери, Соціальні виплати, Пенсії, ПФУ
ПФУ збільшив виплату пенсій. Фото: pixabay
ПФУ збільшив виплату пенсій. Фото: pixabay

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за грудень, направивши на них 35,5 млрд гривень після того, як підвищив розмір мінімальної пенсії за віком.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пенсійним фондом завершено фінансування пенсій за грудень", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 35,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді ПФУ направив пенсійні виплати 35,2 млр гривень.

Тим часом Пенсійний фонд України перейшов в онлайн і розпочав впровадження системи розподілу пенсій в електронному форматі. За допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн. При цьому менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду.

Нагадаємо, на початку грудня на пенсійні виплати було направлено 603,2 млн грн.

Також одержувачів держвиплат, зокрема пенсій, перевірятимуть. Перевірка буде проходити в три етапи і під неї потраплять пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

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