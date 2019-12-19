подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
19 декабря 2019, четверг, 06:45 4470 Инфографика
Финансы 2019-12-19T06:45:02+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат

Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат

Таня Войтюк
Пенсионный фонд, Электронное правительство, Пенсионер, мобильное приложение, Пенсии
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд

Пенсионный фонд Украины, который повысил размер минимальной пенсии по возрасту, начал внедрение системы распределения пенсий в электронном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Внедрение новой системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме упрощает взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины, а также позволяет уменьшить затраты времени человек, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома

С помощью электронного сервиса можно спрогнозировать и пересчитать сумму пенсии на месяц вперед, получить доступ к ведомостям о трудовой деятельности и загурзить пенсионное удостоверение. 

Как сообщали Українські Новини, с нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение

Также систему пенсионного и социального страхования в 2020 могут изменить. Счетная палата должна подать предложения. 

Тем временем Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за декабрь так как в начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн

Больше новостей о: Пенсионный фонд Электронное правительство Пенсионер мобильное приложение Пенсии

Архив
Новости
ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи 08:46
Сутки в зоне ООС: погиб мирный житель, один военный ранен 08:23
В Днипре устроили массовую потасовку возле "Макдональдса", а в одесской школе нашли снаряд 08:22 Новости из регионов
Трампу объявили импичмент из-за скандала с Зеленским 07:38
Пашинского выпустили из тюрьмы, в РФ - только по загранпаспорту 07:00 Новости дня
больше новостей
Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной 08:17
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
Центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста 09:50
больше новостей
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
В деле о смерти Тымчука засекретили результаты экспертиз 12:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok