Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат

Пенсионный фонд Украины, который повысил размер минимальной пенсии по возрасту, начал внедрение системы распределения пенсий в электронном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Внедрение новой системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме упрощает взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины, а также позволяет уменьшить затраты времени человек, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома

С помощью электронного сервиса можно спрогнозировать и пересчитать сумму пенсии на месяц вперед, получить доступ к ведомостям о трудовой деятельности и загурзить пенсионное удостоверение.

Как сообщали Українські Новини, с нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение.

Также систему пенсионного и социального страхования в 2020 могут изменить. Счетная палата должна подать предложения.

Тем временем Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за декабрь так как в начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн.