Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту

В то время, как Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за декабрь, ведомство повысило размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українськi Новини.

Указывается, что Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону "О Государственном бюджете на 2019".

Общая численность пенсионеров, которым произведен перерасчет, составляет 9,4 млн, а численность пенсионеров, которым будет повышен размер пенсии, - 5,8 млн.

Кроме того, сообщается, что фонд перечислил 227,7 тыс. пенсий военным пенсионерам.

Как сообщали Українські Новини, в начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн. Кроме того, Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии в октябре.

В то же время, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн. При этом меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда. Но в новом году Пенсионный фонд намерен обслуживать пенсионеров через мобильное приложение.

Также получателей госвыплат, в частности пенсий, будут проверять.