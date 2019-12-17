подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
17 декабря 2019, вторник, 12:14 3672
Финансы 2019-12-17T12:30:01+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту

Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту

Надежда Комендантова
Пенсионеры, Пенсии, Пенсионный фонд, Повышение пенсий
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

В то время, как Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за декабрь, ведомство повысило размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українськi Новини.

Указывается, что Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону "О Государственном бюджете на 2019".

Общая численность пенсионеров, которым произведен перерасчет, составляет 9,4 млн, а численность пенсионеров, которым будет повышен размер пенсии, - 5,8 млн.

Кроме того, сообщается, что фонд перечислил 227,7 тыс. пенсий военным пенсионерам.

Как сообщали Українські Новини, в начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн. Кроме того, Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии в октябре.

В то же время, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн. При этом меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда. Но в новом году Пенсионный фонд намерен обслуживать пенсионеров через мобильное приложение.

Также получателей госвыплат, в частности пенсий, будут проверять.

 

Больше новостей о: Пенсионеры Пенсии Пенсионный фонд Повышение пенсий

Архив
Новости
Драка под Радой. Фото: obozrevatel.com
Массовая драка с камнями, копьями и газом произошла под Радой из-за рынка земли 12:33
Комитет ВР отправил на доработку все законопроекты о легализации игорного бизнеса 12:30
Зеленский должен ветировать закон о перезагрузке ГБР из-за решения КС о неконституционности полномочий Президента назначать директоров НАБУ и ГБР, - Шишкин 12:25
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
В сегодняшнем разгуле нелегального азартного бизнеса и упадке настоящей лотереи виноваты чиновники, - президент лотерейного оператора 11:57
больше новостей
На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество 05:51 Инфографика
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
На Новый год запустили дополнительный поезд из Киева в три страны 12:51
Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник 06:00
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
больше новостей
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok