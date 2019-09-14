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14 сентября 2019, суббота, 09:59 384
Экономика 2019-09-14T10:35:20+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд в смартфоне запустили: украинцы скоро смогут оформить "Е-пенсию"

Пенсионный фонд в смартфоне запустили: украинцы скоро смогут оформить "Е-пенсию"

Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

После того, как Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам, Пенсионный фонд Украины с 14 сентября запустил в тестовом формате новый электронный сервис - мобильное приложение "Пенсионный фонд" с доступом к электронным сервисам фонда в формате с мобильных устройств - смартфонов и планшетов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда, передают Українські Новини.

"Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "Е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас приложение доступно для системы Android, далее ее планируют внедрить и для IOS.

Согласно сообщению, пользователи приложения могут:

  • пользоваться электронными услугами фонда с мобильных устройств;
  • просматривать информацию, которая содержится в электронной учетной карточке социального страхования, в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже;
  • контролировать уплату страховщиками страховых взносов;
  • просматривать данные электронного пенсионного дела;
  • просматривать электронный реестра листков нетрудоспособности;
  • улучшать качества предоставления услуг.

Также все категории пользователей в приложении могут:

  • ознакомиться с состоянием обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов;
  • верифицировать документы, справки, сформированные в личном электронном кабинете;
  • получить и просмотреть сообщения от Пенсионного фонда.

    Мобильное приложение Мобильное приложение "Пенсионный фонд". Фото: Пенсионный фонд

В ближайшее время в фонде обещают предоставить в приложении возможность добавлять документы для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия) и записываться на прием в отделы обслуживания.

Чтобы воспользоваться приложением, пользователю необходим ключ квалифицированной электронной подписи, который ранее назывался ЭЦП, или предварительная регистрация на портал Фонда через веб-браузер с помощью логина и пароля - в этом случае личные данные пользователя не используются при формировании справок.

Как сообщали Українські Новини, на субсидии направили 157 млн гривен в июле: сколько пенсионеров получили наличку.

Ранее средняя зарплата для исчисления пенсии "перевалила" за 10 тысяч гривен.

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