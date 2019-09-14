Пенсионный фонд в смартфоне запустили: украинцы скоро смогут оформить "Е-пенсию"

После того, как Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам, Пенсионный фонд Украины с 14 сентября запустил в тестовом формате новый электронный сервис - мобильное приложение "Пенсионный фонд" с доступом к электронным сервисам фонда в формате с мобильных устройств - смартфонов и планшетов.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда, передают Українські Новини.\r\n"Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "Е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины", - сказано в сообщении.\r\nСейчас приложение доступно для системы Android, далее ее планируют внедрить и для IOS.\r\nСогласно сообщению, пользователи приложения могут:\r\n\r\nпользоваться электронными услугами фонда с мобильных устройств;\r\nпросматривать информацию, которая содержится в электронной учетной карточке социального страхования, в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже;\r\nконтролировать уплату страховщиками страховых взносов;\r\nпросматривать данные электронного пенсионного дела;\r\nпросматривать электронный реестра листков нетрудоспособности;\r\nулучшать качества предоставления услуг.\r\n\r\nТакже все категории пользователей в приложении могут:\r\n\r\nознакомиться с состоянием обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов;\r\nверифицировать документы, справки, сформированные в личном электронном кабинете;\r\nполучить и просмотреть сообщения от Пенсионного фонда.\r\nМобильное приложение "Пенсионный фонд". Фото: Пенсионный фонд\r\n\r\n\r\nВ ближайшее время в фонде обещают предоставить в приложении возможность добавлять документы для назначения\/перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия) и записываться на прием в отделы обслуживания.\r\nЧтобы воспользоваться приложением, пользователю необходим ключ квалифицированной электронной подписи, который ранее назывался ЭЦП, или предварительная регистрация на портал Фонда через веб-браузер с помощью логина и пароля - в этом случае личные данные пользователя не используются при формировании справок.\r\nКак сообщали Українські Новини, на субсидии направили 157 млн гривен в июле: сколько пенсионеров получили наличку.\r\nРанее средняя зарплата для исчисления пенсии "перевалила" за 10 тысяч гривен.