Пенсионный фонд в смартфоне запустили: украинцы скоро смогут оформить "Е-пенсию"

После того, как Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам , П

Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда, передают Українські Новини.

"Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "Е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионным фондом Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас приложение доступно для системы Android, далее ее планируют внедрить и для IOS.

Согласно сообщению, пользователи приложения могут:

пользоваться электронными услугами фонда с мобильных устройств;

просматривать информацию, которая содержится в электронной учетной карточке социального страхования, в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже;

контролировать уплату страховщиками страховых взносов;

просматривать данные электронного пенсионного дела;

просматривать электронный реестра листков нетрудоспособности;

улучшать качества предоставления услуг.

Также все категории пользователей в приложении могут:

ознакомиться с состоянием обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов;

верифицировать документы, справки, сформированные в личном электронном кабинете;

получить и просмотреть сообщения от Пенсионного фонда. Мобильное приложение "Пенсионный фонд". Фото: Пенсионный фонд

В ближайшее время в фонде обещают предоставить в приложении возможность добавлять документы для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия) и записываться на прием в отделы обслуживания.

Чтобы воспользоваться приложением, пользователю необходим ключ квалифицированной электронной подписи, который ранее назывался ЭЦП, или предварительная регистрация на портал Фонда через веб-браузер с помощью логина и пароля - в этом случае личные данные пользователя не используются при формировании справок.

Как сообщали Українські Новини, на субсидии направили 157 млн гривен в июле: сколько пенсионеров получили наличку.

Ранее средняя зарплата для исчисления пенсии "перевалила" за 10 тысяч гривен.