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24 декабря 2019, вторник, 13:27 204
Общество 2019-12-24T14:45:02+02:00
Українські Новини
Успеть отправить подарки: как будут работать службы доставки на Новый год и Рождество

Успеть отправить подарки: как будут работать службы доставки на Новый год и Рождество

Ярина Вацяк
Новый год, выходные на Рожденство, График работы, Деливери, Интайм, Укропочта, Новая почта, график работы Новой почты
Подарки. Фото: pixabay.com
Подарки. Фото: pixabay.com

В Украине уже начались новогодние праздники. В День Святого Николая, 19 декабря, в большинстве городов Украины уже зажгли новогодние елки, а завтра, 25 декабря, христиане западного обряда будут праздновать Рождество. Зимние праздники - это еще один повод сделать приятный сюрприз родным и близким, особенно тем, кого давно не видел.

Українські Новини уже писали о том, как выбрать подарок, чтобы он оказался действительно желанным, а также о том, что подарить человеку, у которого все есть. Если же на праздники лично вручить подарок не получается, пригодятся службы доставки, которые уже опубликовали график работы на праздники, чтобы все успели поздравить родных.

График работы Новой почты на Новый год и Рождество:

  • 25.12-30 декабря - обычный график работы
  • 31 декабря - работа по графику субботы
  • 01 января - выходной день. Отделения и курьерская доставка работать не будут
  • 02 января - 05 января - обычный график работы
  • 06 января - работа по графику субботы
  • 07 января - выходной день. Отделения и курьерская доставка работать не будут

График работы Укрпочты на Новый год и Рождество:

  • 1, 7 января - выходной день;
  • 2 января - по режиму работы, указанным в таблице.
  • 8 и 9 января - в обычном режиме работы.

График работы отделений Интайм на зимние праздники:

  • 25 декабря - выходной;
  • 26, 27 декабря - рабочие дни;
  • 30 декабря - рабочий день;
  • 31 декабря - выходной;
  • 1, 2 января - выходной;
  • 3 января - рабочий день;
  • 4 января - субботний график работы;
  • 5, 6, 7 января - выходные.

График работы Деливери на новогодние праздники:

  • 25 декабря и 30 декабря - компания работает в обычном режиме
  • 31 декабря и 1 января - выходной день;
  • 2 января, 3 января и 4 января - компания работает в обычном режиме
  • 6 января - компания работает с 9:00 - 15:00;
  • 7 января - выходной день;
  • С 8 января - компания работает в обычном режиме.

Напомним, в НБУ рассказал, как банки будут работать на новогодние праздники.

Также Українські Новини писали о том, сколько будут отдыхать украинцы и когда отрабатывать на новогодние праздники.

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