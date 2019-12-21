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21 декабря 2019, суббота, 23:27 14
Общество 2019-12-21T23:30:01+02:00
Українські Новини
Новогоднее путешествие по красочным елкам Украины

Новогоднее путешествие по красочным елкам Украины

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Новогодние елки Украины, новогодняя елка, Новый год

В преддверии Нового года каждый прекрасный город Украины украсили яркими новогодними гирляндами, теплыми, суетливыми и пахнущими глинтвейном и шашлыками ярмарками с праздничными деревянными домиками, витрины магазинов сияют рождественскими украшениями.

А самые главные новогодние символы - елки, красуются на главных площадях городов и каждый день посмотреть на них приходят и приезжают десятки людей. Традиционно украинские елочки зажигают 19 декабря, в День святого Николая - например, в Киеве на Софийской площади уже традиционно зажгли главную елку Украины.

Українські Новини для праздничного настроения фоторепортаж с новогодними елочками со всей страны.

Елка в Ивано-Франковске. Фото: mi100.info
Елка в Ивано-Франковске. Фото: mi100.info
Елка в Харькове. Фото: city.kharkiv.com.ua
Елка в Харькове. Фото: city.kharkiv.com.ua
Елка в Полтаве. Фото: balkovoy
Елка в Полтаве. Фото: balkovoy
Елка в Чернигове. Фото: Игорь Стародубец
Елка в Чернигове. Фото: Игорь Стародубец
Елочка в Кропивницком. Фото: Точка Доступа
Елочка в Кропивницком. Фото: Точка Доступа
Елка в Житомире. Фото: zt-rada.gov.ua
Елка в Житомире. Фото: zt-rada.gov.ua
Елка в Черновцах. Фото: media.pogliad.ua
Елка в Черновцах. Фото: media.pogliad.ua
Елка Тернополя. Фото: ternopoliany.te.ua
Елка Тернополя. Фото: ternopoliany.te.ua
Елка Тернополя. Фото: ternopoliany.te.ua
Елка Тернополя. Фото: ternopoliany.te.ua
Елка Коломыи. Фото: www.ntktv.ua
Елка Коломыи. Фото: www.ntktv.ua
Елка Винницы. Фото: Вежа
Елка Винницы. Фото: Вежа
Елка Винницы. Фото: Вежа
Елка Винницы. Фото: Вежа
Елка Черкасс
Елка Черкасс
Елка Херсона. Фото: Громадське Херсон
Елка Херсона. Фото: Громадське Херсон
Елка Ужгорода. Фото: mukachevo.net
Елка Ужгорода. Фото: mukachevo.net
Елка Северодонецка. Фото: sed-rada.gov.ua
Елка Северодонецка. Фото: sed-rada.gov.ua
Елка Ровно. Фото: radiotrek.rv.ua
Елка Ровно. Фото: radiotrek.rv.ua
Елка Одессы. Фото: Думская
Елка Одессы. Фото: Думская
Елка Мукачево. Фото: mukachevo.net
Елка Мукачево. Фото: mukachevo.net
Елка Николаева
Елка Николаева
Елка Мариуполя
Елка Мариуполя
Елка Львова. Фото: Львовский горсовет
Елка Львова. Фото: Львовский горсовет
Луцк, елка
Луцк, елка
Луцк, елка
Луцк, елка
Ивано-Франковск, елка
Ивано-Франковск, елка
Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Киеве прошел праздничный и красочный парад помощников святого Николая.

Ранее было опубликовано праздничное видео, как Киев полным ходом готовится встречать Новый год.

Также Українські Новини писали, куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий.

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