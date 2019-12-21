Новогоднее путешествие по красочным елкам Украины

В преддверии Нового года каждый прекрасный город Украины украсили яркими новогодними гирляндами, теплыми, суетливыми и пахнущими глинтвейном и шашлыками ярмарками с праздничными деревянными домиками, витрины магазинов сияют рождественскими украшениями.

А самые главные новогодние символы - елки, красуются на главных площадях городов и каждый день посмотреть на них приходят и приезжают десятки людей. Традиционно украинские елочки зажигают 19 декабря, в День святого Николая - например, в Киеве на Софийской площади уже традиционно зажгли главную елку Украины.

Українські Новини для праздничного настроения фоторепортаж с новогодними елочками со всей страны.