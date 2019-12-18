подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
18 декабря 2019, среда, 10:22 168
Общество 2019-12-18T10:23:58+02:00
Українські Новини
День Святого Николая: приметы и традиции

День Святого Николая: приметы и традиции

Валерия Назаренко
Зима, Подарки, Традиции, День Святого Николая
Святой Николай. Фото: azbyka.ru
Святой Николай. Фото: azbyka.ru

День Святого Николая - это день празднования и чествования памяти Святого Николая у католиков и православных. Этот праздник очень любят дети, ведь утром под подушкой можно найти подарок. Українські Новини расскажут о традициях этого дня.

По традиции, этой ночью дети получают подарки под подушками. Поэтому они верят в чудо, совершаемое Святым Николаем и учатся у святого быть милосердными. Святой Николай опекает воинов, водителей, путешествующих, помогает бедным в затруднении; считается покровителем детей и студентов, моряков, торговцев и лучников.

В память о милосердии святого Николая, в этот день отмечается Международный день помощи бедным.

По давней украинской традиции, старшие хозяева деревни на праздник собирались, чтобы сварить пшеничного пива. Устраивалась гостиная, после которой все весело с песнями ездили на санях вокруг деревни. Детям в этот день дарилось особое печенье - николайчики.

На Харьковщине существовал обычай праздновать трехдневные святки Николая, на которые варили кутью и узвар, чтобы в следующем году обеспечить урожай на рожь и плоды.

Если же 19 декабря идет дождь - хорошо уродятся озимые. Мороз в этот день означал большой урожай хлеба и овощей. Если же в этот день дороги засыплет снегом, зима будет холодной и затяжной. Также за погодой в этот день определяют каким будет летний Николай: сколько выпало снега на 19 декабря, столько же травы будет 22 мая.


Как сообщали Українські Новини, как поздравить с Днем Святого Николая

Больше новостей о: Зима Подарки Традиции День Святого Николая

Архив
Новости
За 9 лет из Украины эмигрировало почти 4 миллиона украинцев 11:00
Иностранные инвесторы и диппредставительства поддерживают проект 2543, - нардеп 10:53
Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на 8 февраля 2020 10:40
"Северодонецкий "Азот" наращивает объемы производства КАС и аммиачной селитры 10:40
Рада хочет создать следственную комиссию по расследованию беспорядков возле парламента 10:34
больше новостей
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Корпорацию "Укрбуд" не ликвидируют 14:57
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
больше новостей
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok