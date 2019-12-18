День Святого Николая: приметы и традиции

День Святого Николая - это день празднования и чествования памяти Святого Николая у католиков и православных. Этот праздник очень любят дети, ведь утром под подушкой можно найти подарок. Українські Новини расскажут о традициях этого дня.

По традиции, этой ночью дети получают подарки под подушками. Поэтому они верят в чудо, совершаемое Святым Николаем и учатся у святого быть милосердными. Святой Николай опекает воинов, водителей, путешествующих, помогает бедным в затруднении; считается покровителем детей и студентов, моряков, торговцев и лучников.

В память о милосердии святого Николая, в этот день отмечается Международный день помощи бедным.

По давней украинской традиции, старшие хозяева деревни на праздник собирались, чтобы сварить пшеничного пива. Устраивалась гостиная, после которой все весело с песнями ездили на санях вокруг деревни. Детям в этот день дарилось особое печенье - николайчики.

На Харьковщине существовал обычай праздновать трехдневные святки Николая, на которые варили кутью и узвар, чтобы в следующем году обеспечить урожай на рожь и плоды.

Если же 19 декабря идет дождь - хорошо уродятся озимые. Мороз в этот день означал большой урожай хлеба и овощей. Если же в этот день дороги засыплет снегом, зима будет холодной и затяжной. Также за погодой в этот день определяют каким будет летний Николай: сколько выпало снега на 19 декабря, столько же травы будет 22 мая.



Как сообщали Українські Новини, как поздравить с Днем Святого Николая.