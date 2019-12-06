НБУ рассказал, как банки будут работать на новогодние праздники

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (далее - СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.26 и 27 декабря СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня - на 2 часа.28 декабря в 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы.Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.2 января 2020 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.День работы СЭП переносится с понедельника 6 января 2020 на субботу 11 января 2020, 3 и 8 января 2020 СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.В период с 28 декабря 2019 до 7 января 2020 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком 27 декабря 2019.Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рекомендует перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года с целью создания благоприятных условий для празднования Рождества.