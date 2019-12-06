НБУ рассказал, как банки будут работать на новогодние праздники

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (далее - СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



26 и 27 декабря СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня - на 2 часа.



28 декабря в 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы.



Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.



2 января 2020 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.



Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

День работы СЭП переносится с понедельника 6 января 2020 на субботу 11 января 2020, 3 и 8 января 2020 СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.



В период с 28 декабря 2019 до 7 января 2020 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком 27 декабря 2019.



Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.



Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рекомендует перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года с целью создания благоприятных условий для празднования Рождества.