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24 декабря 2019, вторник, 06:00 166
Lifestyle 2019-12-24T06:45:02+02:00
Українські Новини
Сочельник-2019: зачем ждать вечернюю звезду и оставлять пустой стул

Сочельник-2019: зачем ждать вечернюю звезду и оставлять пустой стул

Вероніка Обух
Сочельник, Рождество, Католический праздник, Католическое Рождество, Традиции
Рождественские украшения. Фото: pixabay.com
Рождественские украшения. Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 декабря, западные христиане отмечают Сочельник – канун Рождества. Это день, начинающий один из важнейших и самых почитаемых христианских праздников, в который собирается вся семья за одним столом, чтобы разделить великую радость. О традициях католического Сочельника расскажут Українські Новини.

Сочельник – это последний день перед Рождеством. Чаще всего он занят завершительными приготовлениями, подготовками к основному празднику. Однако вечером, по католической традиции, семья садится ужинать за щедро заставленный блюдами стол. Для торжественной трапезы нужно использовать постную пищу, так как в это время все еще действует Рождественский пост.

При этом за столом оставляют один пустой стул – для того, чтобы принять внезапного гостя, если вдруг кто-то решит присоединиться, а также как память о родственниках, которых нет рядом.

Перед началом приема пищи глава дома читает отрывок из Евангелия от Луки, после чего семья делит освященный постный хлеб, а затем и остальное содержимое праздничного стола.

Наименование дня произошло от названия каши – «сочиво». Ее традиционно подают после вечернего богослужения, литургии, перед этим ничего не вкушая.

Однако же ныне не многие придерживаются этого обряда: не есть до первой вечерней звезды – старая традиция, связанная с явлением звезды, возвестившей о рождении Христа.

В канун Рождества дома и квартиры уже украшены, а также стоит ель с подарками, которыми принято обмениваться, согласно сказанию о трех волхвах. А на площадях городов и в храмах размещаются инсталляции со сценами из Евангелия о рождении Иисуса.

Ранее Українські Новини писали о рецепте традиционной к Сочельнику утки с яблоками.

А также как нарядить елку в год Крысы.

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