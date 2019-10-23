Выходные на Рождество: сколько будут отдыхать украинцы и когда отрабатывать

Кабинет Министров рекомендует перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года с целью создания благоприятных условий для празднования Рождества. Кроме того, в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда).

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января", - сказал он.

Так, для оптимизации выходных в 2020 году рабочий день понедельника, 6 января, предложено перенести на субботу, 11 января, чтобы сделать дополнительные выходные на Рождество 2020.

Такие рекомендации касаются предприятий, учреждений и организаций, для работников которых установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, акционерного общества "Укрпочта", Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк.

Как сообщали Українськi Новини, на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

Ранее КГГА одобрила организацию компанией "Глобал-Декор" (Global decor) новогодних и рождественских праздников в Киеве с 14 декабря до 19 января 2020 года.