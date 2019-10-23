подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
23 октября 2019, среда, 16:56 1931
Общество 2019-10-23T17:03:36+03:00
Українські Новини
Выходные на Рождество: сколько будут отдыхать украинцы и когда отрабатывать

Выходные на Рождество: сколько будут отдыхать украинцы и когда отрабатывать

Рождество, Выходные 2019, Выходные на праздники, Выходные 2020, выходные на Рожденство
Рождество. Фото: pixabay.com
Рождество. Фото: pixabay.com

Кабинет Министров рекомендует перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года с целью создания благоприятных условий для празднования Рождества. Кроме того, в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда).

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января", - сказал он.

Так, для оптимизации выходных в 2020 году рабочий день понедельника, 6 января, предложено перенести на субботу, 11 января, чтобы сделать дополнительные выходные на Рождество 2020.

Такие рекомендации касаются предприятий, учреждений и организаций, для работников которых установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, акционерного общества "Укрпочта", Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк.

Как сообщали Українськi Новини, на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

Ранее КГГА одобрила организацию компанией "Глобал-Декор" (Global decor) новогодних и рождественских праздников в Киеве с 14 декабря до 19 января 2020 года. 

Больше новостей о: Рождество Выходные 2019 Выходные на праздники Выходные 2020 выходные на Рожденство

Архив
Новости
Обыскивать надо коррупционеров, а не журналистов, расследовавших нарушения чиновников, – Томиленко 17:51
Черновицкая область начала отопительный сезон 17:49
В пятницу Киев начнет отопительный сезон 17:48
В Минсоцполитики разъяснили порядок увеличения размера субсидий в новом отопительном сезоне 17:40
ГПУ уволила начальника управления спецрасследований Горбатюка 17:32
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok