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24 грудня 2019, вівторок, 13:27 13
Суспільство 2019-12-24T14:15:01+02:00
Українські Новини
Встигнути відправити подарунки: як будуть працювати служби доставки на Новий рік і Різдво

Встигнути відправити подарунки: як будуть працювати служби доставки на Новий рік і Різдво

Ярина Вацяк
Новий рік, Різдво, Делівері, Інтайм, Укрпошта, Нова пошта, Графік роботи, графік роботи Нової пошти
Подарунки. Фото: pixabay.com
Подарунки. Фото: pixabay.com

В Україні вже розпочалися новорічні свята. В День Святого Миколая, 19 грудня, в більшості міст України вже засвітили новорічні ялинки, а завтра, 25 грудня, християни західного обряду святкуватимуть Різдво. Зимові свята - це ще один привід зробити приємний сюрприз рідним і близьким, особливо тим, кого давно не бачив.

Українські Новини вже писали про те, як вибрати подарунок, щоб він виявився дійсно бажаним, а також про те, що подарувати людині, у якої все є. Якщо ж на свята особисто вручити подарунок не виходить, знадобляться служби доставки, які вже опублікували графік роботи на свята, щоб всі встигли привітати рідних.

Графік роботи Нової пошти на Новий рік та Різдво:

  • 25.12-30 грудня – звичайний графік роботи
  • 31.12 – робота за графіком суботи
  • 01.01 – вихідний день. Відділення та кур’єрська доставка працювати не будуть
  • 02.01 - 05.01 – звичайний графік роботи
  • 06.01 – робота за графіком суботи
  • 07.01 – вихідний день. Відділення та кур’єрська доставка працювати не будуть

Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво:

  • 1, 7 січня – вихідний день;
  • 2 січня – за режимом роботи, вказаним у таблиці.
  • 8 та 9 січня – за звичайним режимом роботи.

Графік роботи відділень Інтайм на зимові свята:

  • 25 грудня - вихідний;
  • 26, 27 грудня - робочі дені;
  • 30 грудня - робочий день;
  • 31 грудня - вихідний;
  • 1, 2 січня - вихідний;
  • 3 січня -  робочий день;
  • 4 січня - суботній графік роботи;
  • 5, 6, 7 січня - вихідні.

Графік роботи Делівері на новорічні свята:

  • 25 грудня та 30 грудня – компанія працює у звичайному режимі;
  • 31 грудня та 1 січня – вихідний день;
  • 2 січня, 3 січня та 4 січня - компанія працює у звичайному режимі;
  • 6 січня – компанія працює з 9:00 – 15:00;
  • 7 січня – вихідний день;
  • З 8 січня – компанія працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, в НБУ розповіло, як банки будуть працювати на новорічні свята.

Також Українські Новини писали про те, скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовувати на новорічні свята.

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