Встигнути відправити подарунки: як будуть працювати служби доставки на Новий рік і Різдво

В Україні вже розпочалися новорічні свята. В День Святого Миколая, 19 грудня, в більшості міст України вже засвітили новорічні ялинки, а завтра, 25 грудня, християни західного обряду святкуватимуть Різдво. Зимові свята - це ще один привід зробити приємний сюрприз рідним і близьким, особливо тим, кого давно не бачив. Українські Новини вже писали про те, як вибрати подарунок, щоб він виявився дійсно бажаним, а також про те, що подарувати людині, у якої все є. Якщо ж на свята особисто вручити подарунок не виходить, знадобляться служби доставки, які вже опублікували графік роботи на свята, щоб всі встигли привітати рідних. Графік роботи Нової пошти на Новий рік та Різдво: 25.12-30 грудня – звичайний графік роботи 31.12 – робота за графіком суботи 01.01 – вихідний день. Відділення та кур’єрська доставка працювати не будуть 02.01 - 05.01 – звичайний графік роботи 06.01 – робота за графіком суботи 07.01 – вихідний день. Відділення та кур’єрська доставка працювати не будуть Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво: 1, 7 січня – вихідний день; 2 січня – за режимом роботи, вказаним у таблиці. 8 та 9 січня – за звичайним режимом роботи. Графік роботи відділень Інтайм на зимові свята: 25 грудня - вихідний; 26, 27 грудня - робочі дені; 30 грудня - робочий день; 31 грудня - вихідний; 1, 2 січня - вихідний; 3 січня - робочий день; 4 січня - суботній графік роботи; 5, 6, 7 січня - вихідні. Графік роботи Делівері на новорічні свята: 25 грудня та 30 грудня – компанія працює у звичайному режимі; 31 грудня та 1 січня – вихідний день; 2 січня, 3 січня та 4 січня - компанія працює у звичайному режимі; 6 січня – компанія працює з 9:00 – 15:00; 7 січня – вихідний день; З 8 січня – компанія працює у звичайному режимі. Нагадаємо, в НБУ розповіло, як банки будуть працювати на новорічні свята. Також Українські Новини писали про те, скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовувати на новорічні свята.