В "Киевпастранс" рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

Столица по полной готовится к празднованию Года Белой Крысы. Так, уже завтра, 19 декабря, в Киеве зажгут главную елку страны. А в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта на три часа. Об этом сообщает "Киевпастранс" в Facebook. Сообщается, что фуникулер будет работать до утра, а работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлят на три часа. "Кстати, в новогоднюю ночь наш фуникулер будет работать круглосуточно, а работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлили на три часа. Детали вскоре", - говорится в сообщении.Как сообщали Українські Новини, лидером бюджета в Киеве на Новый год стал Святошинский район. Здесь на праздники планируют потратить чуть больше 3 млн гривен - на рождественский мьюзикл для детей и на концертную программу к Рождеству. Также в Киеве откроют шесть бесплатных катков, когда температура воздуха опустится до -7 градусов. Кроме того, завтра отмечается День Святого Николая: главные традиции и поздравления. Тем временем синоптики рассказали, что серъезные морозы и снегопады начнуся в первых числах января.