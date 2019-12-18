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18.12.19 13:00 Круглый стол: "Минский формат" и как с ним работать"

18 декабря 2019, среда, 11:53 608
Общество 2019-12-18T11:54:36+02:00
Українські Новини
В "Киевпастранс" рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

В "Киевпастранс" рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь

Валерия Назаренко
Новый год-2020, Год Белой Крысы, Киевпастранс, Работа транспорта
Фуникулер. Фото: Facebook/Киевпастранс
Фуникулер. Фото: Facebook/Киевпастранс

Столица по полной готовится к празднованию Года Белой Крысы. Так, уже завтра, 19 декабря, в Киеве зажгут главную елку страны. А в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта на три часа. Об этом сообщает "Киевпастранс" в Facebook.

Сообщается, что фуникулер будет работать до утра, а работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлят на три часа.

"Кстати, в новогоднюю ночь наш фуникулер будет работать круглосуточно, а работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продлили на три часа. Детали вскоре", - говорится в сообщении.


Как сообщали Українські Новини, лидером бюджета в Киеве на Новый год стал Святошинский район. Здесь на праздники планируют потратить чуть больше 3 млн гривен - на рождественский мьюзикл для детей и на концертную программу к Рождеству. 

Также в Киеве откроют шесть бесплатных катков, когда температура воздуха опустится до -7 градусов. 

Кроме того, завтра отмечается День Святого Николая: главные традиции и поздравления

Тем временем синоптики рассказали, что серъезные морозы и снегопады начнуся в первых числах января.

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