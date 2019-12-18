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18 декабря 2019, среда, 11:20 539
Общество 2019-12-18T11:22:05+02:00
Українські Новини
В Киеве зимой откроют шесть бесплатных катков

В Киеве зимой откроют шесть бесплатных катков

Валерия Назаренко
Зима, Новый год, Киев, Каток
Каток. Фото: pixabay
Каток. Фото: pixabay

И хоть погода накануне Нового года пока не снежная, в Киеве откроют шесть бесплатных катков. Об этом сообщает сайт города Киева.

Известно, что ледовые катки для киевлян будут обустроены в Дарницком, Шевченковском, и Днепровском районах столицы. В РГА отмечают, что катки должны заработать после того, как температура воздуха в Киеве снизиться и стабильно будет держаться на отметке в -7*С и ниже. Так, бесплатно покататься на коньках в Киеве этой зимой можно будет:

  • на Харьковском шоссе, 178-а;
  • Харьковском шоссе, 174-а;
  • на ул. Севастопольской, 19;
  • на ул. Шалетт, 6;
  • на ул. Жмаченка, 7;
  • в парке им. Т. Шевченко.

Как сообщали Українські Новини, в Украине развернулась торговля на елочных базарах


Завтра в Киеве зажгут главную елку страны. Высота елки составляет более 20 метров.

Кроме того, лидером бюджета в Киеве на Новый год стал Святошинский район. Здесь на праздники планируют потратить чуть больше 3 млн гривен - на рождественский мьюзикл для детей и на концертную программу к Рождеству. 

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. Так, сообщается, что серъезные морозы и снегопады начнуся в первых числах января. 

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