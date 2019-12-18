В Киеве зимой откроют шесть бесплатных катков

И хоть погода накануне Нового года пока не снежная, в Киеве откроют шесть бесплатных катков. Об этом сообщает сайт города Киева. Известно, что ледовые катки для киевлян будут обустроены в Дарницком, Шевченковском, и Днепровском районах столицы. В РГА отмечают, что катки должны заработать после того, как температура воздуха в Киеве снизиться и стабильно будет держаться на отметке в -7*С и ниже. Так, бесплатно покататься на коньках в Киеве этой зимой можно будет: на Харьковском шоссе, 178-а; Харьковском шоссе, 174-а; на ул. Севастопольской, 19; на ул. Шалетт, 6; на ул. Жмаченка, 7; в парке им. Т. Шевченко. Как сообщали Українські Новини, в Украине развернулась торговля на елочных базарах. Завтра в Киеве зажгут главную елку страны. Высота елки составляет более 20 метров.Кроме того, лидером бюджета в Киеве на Новый год стал Святошинский район. Здесь на праздники планируют потратить чуть больше 3 млн гривен - на рождественский мьюзикл для детей и на концертную программу к Рождеству. Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. Так, сообщается, что серъезные морозы и снегопады начнуся в первых числах января.