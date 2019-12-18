У "Київпастранс" розповіли, як працюватиме транспорт у новорічну ніч

Столиця на повну готується до святкування Року Білого Пацюка. Так, вже завтра, 19 грудня, у Києві запалять головну ялинку країни. А в новорічну ніч буде продовжено роботу громадського транспорту на три години. Про це повідомляє "Київпастранс" у Facebook.

Повідомляється, що фунікулер буде працювати до ранку, а роботу трамваїв, тролейбусів та маршрутних таксі продовжать на три години.

"До речі, в новорічну ніч наш фунікулер буде працювати цілодобово, а роботу трамваїв, тролейбусів та маршрутних таксі продовжили на три години. Деталі незабаром", - йдеться в повідомленні.



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