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18 грудня 2019, середа, 12:26 10
Суспільство 2019-12-18T13:45:02+02:00
Українські Новини
У "Київпастранс" розповіли, як працюватиме транспорт у новорічну ніч

У "Київпастранс" розповіли, як працюватиме транспорт у новорічну ніч

Валерия Назаренко
Київпастранс, Новий рік-2020, Рік Пацюка, Робота транспорту
Фунікулер. Фото: Facebook/Київпастранс
Фунікулер. Фото: Facebook/Київпастранс

Столиця на повну готується до святкування Року Білого Пацюка. Так, вже завтра, 19 грудня, у Києві запалять головну ялинку країни. А в новорічну ніч буде продовжено роботу громадського транспорту на три години. Про це повідомляє "Київпастранс" у Facebook.

Повідомляється, що фунікулер буде працювати до ранку, а роботу трамваїв, тролейбусів та маршрутних таксі продовжать на три години.

"До речі, в новорічну ніч наш фунікулер буде працювати цілодобово, а роботу трамваїв, тролейбусів та маршрутних таксі продовжили на три години. Деталі незабаром", - йдеться в повідомленні.


Як повідомляли Українські Новини, лідером бюджету у Києві на Новий рік став Святошинський район. Тут на свята планують витратити трохи більше 3 млн гривень - на різдвяний м'юзикл для дітей і на концертну програму до Різдва.

Також у Києві відкриють шість безкоштовних ковзанок, коли температура повітря опуститься до -7 градусів.

Крім того, завтра відзначається День Святого Миколая: головні традиції та привітання.

Тим часом синоптики розповіли, що серйозні морози і снігопади прийдуть в перших числах січня.

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