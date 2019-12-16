подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
16 декабря 2019, понедельник, 18:59 14
Общество 2019-12-16T19:05:20+02:00
Українські Новини
Через несколько дней в Киеве зажгут главную елку: программа развлечений

Через несколько дней в Киеве зажгут главную елку: программа развлечений

Валерия Назаренко
Новый год-2020, Киев, зажжение огней, Главная елка Украины
Елка. Фото: pixabay
Елка. Фото: pixabay

19 декабря на Софийской площади зажгут главную елку страны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.

"Высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками", - говорится в сообщении. 

Развлекательная программа:

17:00 - встреча Святого Николая и карнавальное шествие;

18:00 - начало концерта с оркестром НАОНИ;
19:00 - церемония зажжения елки;
19:45 - выступление группы "Друга Рика".

Как сообщали Українські Новини, лидером бюджета в Киеве на Новый год стал Святошинский район. Здесь на праздники планируют потратить чуть больше 3 млн гривен - на рождественский мьюзикл для детей и на концертную программу к Рождеству. 

Кроме того,  как отметят Новый год в разных районах Киева.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. Так, сообщается, что серъезные морозы и снегопады начнуся в первых числах января. 

Больше новостей о: Новый год-2020 Киев зажжение огней Главная елка Украины

Архив
Новости
Скриншот: youtube/ScienceAlertVideos
"Эпидемия" пожаров: как горела планета в 2019 году, - эксперты 19:07
Через несколько дней в Киеве зажгут главную елку: программа развлечений 18:59
Без международной стандартизации азартных игр появляется возможность обмана игроков, - эксперт 18:50
Милованов прокомментировал слухи о своей отставке 18:40
Информацию о распорядителях бюджетных средств выложили в открытый доступ 18:31
больше новостей
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали 11:11
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok