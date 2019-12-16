Через несколько дней в Киеве зажгут главную елку: программа развлечений

19 декабря на Софийской площади зажгут главную елку страны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.

"Высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками", - говорится в сообщении.

Развлекательная программа:

17:00 - встреча Святого Николая и карнавальное шествие;

18:00 - начало концерта с оркестром НАОНИ;

19:00 - церемония зажжения елки;

19:45 - выступление группы "Друга Рика".



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