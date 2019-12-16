Как Киев подготовился к Новому году-2020: расходы по районам

Подготовка к новогодним праздникам идет полным ходом. Осталось совсем немного времени до того момента, как разольется рекой шампанское, часы пробьют полночь и наступит новый долгожданный год. Украинская столица старается не отставать от остальных городов в подготовке, и все столичные районы уже поделились с Українськими Новинами цифрами бюджетов, которые будут затрачены на проведение новогодне-рождественских праздников для населения.

Лидером по бюджетам праздника стал Святошинский район. Здесь на праздники планируют потратить чуть больше 3 млн гривен - на рождественский мьюзикл для детей и на концертную программу к Рождеству.

Чуть меньший бюджет запланирован в Дарницком районе и КГГА - сумма, отведенная на праздник, немного не дотягивает до 500 тысяч. Причем, в затраты КГГА включены две главные елки страны - на Софийской и Контрактовой площади.

Вместе с тем, в Деснянском районе в сумму более 400 тысяч гривен вошла также стоимость закупки новогодних подарков, а Оболонский район в этом году обошелся скромной суммой около 300 тысяч.

Самая обширная программа празднования в этом году у Печерского района. На новогоднее оснащение здесь потратят чуть больше 200 тысяч гривен.

Почти с одинаковыми бюджетами Новый год и Рождество отпразднуют Днепровский и Голосеевский район (165 тысяч и 163 тысячи, соответственно).

Самые скромные расчеты на новогодний праздник представили Соломенский и Подольский районы - всего по 90 тысяч.

В бюджет почти всех районов включены установка районной елки, закупка или аренда светового и звукового оборудования, а также изготовление рекламной полиграфии.

Район Сумма, грн Соломенский 90,000 Подольский 90,000 Голосеевский 163,000 Днепровский 165,000 Печерский 237,120 Оболонский 304,000

Деснянский 411,294 Киевский (КГГА) 460,000 Дарницкий 497,000 Святошинский 3,040,000

Ранее Українські Новини рассказали, куда поехать на Новый год и Рождество в Европу.