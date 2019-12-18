День Святого Николая: теплые поздравление для зимнего праздника

Зимние праздники уже на пороге. Уже завтра, 19 декабря, будет отмечаться один из самых любимых праздников детей и взрослых - День Святого Николая. В этот день дети находят под подушкой подарки, взрослые обмениваются пожеланиями счастливых праздников, а в большинстве городов Украины в этот день принято зажигать главную елку и начинать праздничные новогодние гуляния.

Українські Новини собрали лучшие поздравления, которыми можно поздравить близких с миром и пожелать всего наилучшего в Новом году.

С днем святого Николая,

От души вас поздравляю,

Вам желаю без сомненья

Ангелов прикосновенья!

Желаний добрых исполненья

И милосердия в душе,

Благих намерений и дел,

И радостного вдохновенья!

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Пусть этот замечательный светлый праздник принесёт в каждый дом тепло семейного очага, любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаем Вам как можно больше радостных событий, пусть в Ваших сердцах всегда живут вера и надежда.

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Под подушкою подарки,

Стол давно уже накрыт -

День святого Николая

В каждый дом прийти спешит.

От души тебе желаю,

Чтоб сбылись твои мечты.

С Днем святого Николая!

Мира, счастья, доброты!

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С Днем Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

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С днем Святого Николая,

Прими поздравления!

От души добра желаю

И благословения!

Счастья, радости, подарков

Сладких под подушкой!

Шепни Святому Николаю

Свои мечты на ушко!

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Святой Николай спешит, он принесет в твой дом чудеса! Я желаю, чтобы в этот день царили лишь хорошие эмоции, исполнилась заветная мечта и было много сладостей. С этим чудесным, волшебным, добрым праздником — с Днем святого Николая!

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