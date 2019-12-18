День Святого Николая: теплые поздравление для зимнего праздника

Зимние праздники уже на пороге. Уже завтра, 19 декабря, будет отмечаться один из самых любимых праздников детей и взрослых - День Святого Николая. В этот день дети находят под подушкой подарки, взрослые обмениваются пожеланиями счастливых праздников, а в большинстве городов Украины в этот день принято зажигать главную елку и начинать праздничные новогодние гуляния. Українські Новини собрали лучшие поздравления, которыми можно поздравить близких с миром и пожелать всего наилучшего в Новом году. С днем святого Николая, От души вас поздравляю, Вам желаю без сомненья Ангелов прикосновенья! Желаний добрых исполненья И милосердия в душе, Благих намерений и дел, И радостного вдохновенья! *** Пусть этот замечательный светлый праздник принесёт в каждый дом тепло семейного очага, любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаем Вам как можно больше радостных событий, пусть в Ваших сердцах всегда живут вера и надежда. *** Под подушкою подарки, Стол давно уже накрыт - День святого Николая В каждый дом прийти спешит. От души тебе желаю, Чтоб сбылись твои мечты. С Днем святого Николая! Мира, счастья, доброты! *** С Днем Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни. *** С днем Святого Николая, Прими поздравления! От души добра желаю И благословения! Счастья, радости, подарков Сладких под подушкой! Шепни Святому Николаю Свои мечты на ушко! *** Святой Николай спешит, он принесет в твой дом чудеса! Я желаю, чтобы в этот день царили лишь хорошие эмоции, исполнилась заветная мечта и было много сладостей. С этим чудесным, волшебным, добрым праздником — с Днем святого Николая! Ранее Українські Новини писали о том, что подарить девушке на День Святого Николая, а также о том, какие книги от лучших украинских авторов стоит подарить детям ко дню Святого Николая.