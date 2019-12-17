Названа официальная причина пожара в одесском колледже

Возгорание в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который последний раз проверяли пять лет назад, произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

Об этом сообщил во вторник на брифинге начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передают Українські Новини.

"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - сказал Бех.

Возгорание началось с кабинета №9 на третьем этаже. Изъятые с места происшествия предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Назначено 63 различных экспертизы, включая молекулярно-генетическую.

Как сообщали Українські Новини, 12 декабря ГосЧС завершила поисковую операцию на месте пожара в одесском колледже. Количество погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до 5, судьба 10 человек остается неизвестной.