Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий в декабре: сколько направлено на выплаты

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за декабрь, после того как с 1 декабря повысил минимальную пенсию на 74 гривны, а максимальную – на 740. Об этом говорится в сообщении фонда в Facebook.

За пол месяца на соцвыплаты пенсионерам направлено 22,8 млрд гривен. Таким образом, покрыто 63,8% месячной потребности в средствах. При этом пресс-служба фонда отмечает, что финансирование проводится согласно графику.

Фото: Пенсионный фонд

Как сообщали Українські Новини, в начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн. Кроме того, Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии в октябре.

Важно отметить, что с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн. При этом меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда. Но в новом году Пенсионный фонд намерен обслуживать пенсионеров через мобильное приложение.

Тем временем получателей госвыплат, в частности пенсий, будут проверять. Проверка будет проходить в три этапа и под нее попадут пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Напомним также, на сколько выросли пенсии с 1 декабря. Пенсионный фонд показал инфографику по всем категориям получателей.

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