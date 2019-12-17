подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
17 декабря 2019, вторник, 06:32 1278 Инфографика
Финансы 2019-12-17T08:00:01+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий в декабре: сколько направлено на выплаты

Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий в декабре: сколько направлено на выплаты

Варвара Горобець
Пенсии, Пенсионный фонд
Пенсионный фонд. Фото: Podrobnosti.ua
Пенсионный фонд. Фото: Podrobnosti.ua

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за декабрь, после того как с 1 декабря повысил минимальную пенсию на 74 гривны, а максимальную – на 740. Об этом говорится в сообщении фонда в Facebook.

За пол месяца на соцвыплаты пенсионерам направлено 22,8 млрд гривен. Таким образом, покрыто 63,8% месячной потребности в средствах. При этом пресс-служба фонда отмечает, что финансирование проводится согласно графику.

Фото: Пенсионный фондФото: Пенсионный фонд

Как сообщали Українські Новини, в начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн. Кроме того, Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии в октябре.

Важно отметить, что с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн. При этом меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда. Но в новом году Пенсионный фонд намерен обслуживать пенсионеров через мобильное приложение.

Тем временем получателей госвыплат, в частности пенсий, будут проверять. Проверка будет проходить в три этапа и под нее попадут пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Напомним также, на сколько выросли пенсии с 1 декабря. Пенсионный фонд показал инфографику по всем категориям получателей.

Пересчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимумаПересчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума

Больше новостей о: Пенсии Пенсионный фонд

Архив
Новости
Марина Порошенко уходит из созданного под нее фонда. Зеленский пишет новую Конституцию 07:00
Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий в декабре: сколько направлено на выплаты 06:32 Инфографика
В Раде ничего не знают о рабочей группе, которая якобы создавала проект закона о медиа 06:29 Документ
Абромавичус решил не допускать Найема к гостайне 06:17 Документ
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
На Новый год запустили дополнительный поезд из Киева в три страны 12:51
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали 11:11
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok