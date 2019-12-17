Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком

В той час, як Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за грудень, відомство підвищило розмір мінімальної пенсії за віком з 1 564 гривень до 1 638 гривень з 1 грудня.

Про це йдеться в повідомленні фонду, передають Українські Новини.

Вказується, що Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, згідно із законом "Про Державний бюджет на 2019".

Загальна чисельність пенсіонерів, яким зроблений перерахунок, становить 9,4 млн, а чисельність пенсіонерів, яким буде підвищено розмір пенсії, - 5,8 млн.

Крім того, повідомляється, що фонд перерахував 227,7 тис. пенсій військовим пенсіонерам.

Як повідомляли Українські Новини, на початку грудня на пенсійні виплати було направлено 603,2 млн грн. Крім того, Пенсійний фонд підвищив показник середньої зарплати для обчислення пенсії у жовтні.

У той же час, з допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн. При цьому менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду. Але в новому році Пенсійний фонд має намір обслуговувати пенсіонерів через мобільний додаток.

Також одержувачів держвиплат, зокрема пенсій, перевірятимуть.