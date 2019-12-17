Пенсионный фонд рассчитал показатель зарплаты для пенсии за октябрь

В то время как 1 декабря выросли минимальные пенсии, Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы (дохода) в Украине для исчисления пенсии за октябрь 2019 на уровне 9 556 гривен 37 копеек. Об этом говорится в сообщении фонда в Facebook.

Сумма на 224 гривны превышает показатель средней зарплаты за сентябрь.

Пенсионный фонд каждый месяц утверждает показатель зарплаты для начисления пенсии. Фото: pfu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, показатель средней зарплаты в сентябре составил 9 332 гривны.

В новом году Пенсионный фонд намерен обслуживать пенсионеров через мобильное приложение. Кроме того, в 2020 ожидаются большие изменения в системе соцвыплат.

Пенсионный фонд 2 декабря начал финансирование пенсий за декабрь после того, как пересчитал пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019.

Ранее Зеленский анонсировал, что в 2020 году пенсии будут повышены на 400-1100 гривен пенсионерам, которым больше 80 лет. Тем временем индексацию пенсий проведут два раза.