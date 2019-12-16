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16 декабря 2019, понедельник, 23:15 13
Общество 2019-12-16T23:15:02+02:00
Українські Новини
Министр Малюська похвастался странным фото - своими ботинками на рабочем столе

Министр Малюська похвастался странным фото - своими ботинками на рабочем столе

Валерия Назаренко
Отставка, Министр юстиции, Ботинки, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Министр юстиции Денис Малюська, об отставке которого заявила исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход, сказал, что данная информация не соответствует действительности.

Об этом он сказал "Судебно-юридической газете".


На странице в Facebook Малюська оставил ироничное фото, подписав его "Держим интригу".

На снимке в пустом кабинете министра на столе лежат туфли.



Как сообщали Українські Новини, Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси. А также Милованов сказал, что получил всего 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве. 

Кроме того, Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц. 

В ноябре Малюська заработал в 2 раза меньше, чем его заместитель. 

Ранее Малюська похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол.

Тем временем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию об отставке и сказал, что будет продолжать работать над реформами в Украине.

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