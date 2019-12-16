Министр Малюська похвастался странным фото - своими ботинками на рабочем столе

Министр юстиции Денис Малюська, об отставке которого заявила исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход, сказал, что данная информация не соответствует действительности. Об этом он сказал "Судебно-юридической газете".На странице в Facebook Малюська оставил ироничное фото, подписав его "Держим интригу".На снимке в пустом кабинете министра на столе лежат туфли.Как сообщали Українські Новини, Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси. А также Милованов сказал, что получил всего 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве. Кроме того, Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц. В ноябре Малюська заработал в 2 раза меньше, чем его заместитель. Ранее Малюська похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол.Тем временем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию об отставке и сказал, что будет продолжать работать над реформами в Украине.