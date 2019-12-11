Милованов возмутился маленькой зарплатой

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, высокой зарплатой которого возмутился Розенко, заявляет о получении 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93 122 гривен в целом, что составляет 31041 гривен в месяц", - написал он.

Министр также опубликовал фото соответствующих денежных начислений на карточный счет.

Скриншот: Тимофей Милованов/Фб

При этом Милованов отметил, что хочет получать такую же зарплату, как и все министры.

По его мнению, зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать.

Как сообщали Українські Новини, бывший вице-премьер Украины Павел Розенко с возмущением прокомментировал возможность получения Миловановым заработной платы за ноябрь в размере 271 тысяч грн.

Ранее Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси.