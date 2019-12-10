Малюська заработал в ноябре в 2 раза меньше, чем его заместитель

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи за ноябрь составила 36 тыс. гривен, его замов - от 13,6 тыс. до 80,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в ноябре, составила 35 926 гривен, из них должностной оклад – 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 000 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3 200 гривен, индексация - 726 гривен.

После удержания налогов и сборов он получил 28 920 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 80 226 гривен, заместителей Александра Банчука – 73 726 гривен, Виталия Василика – 13 679 гривен, Андрея Гайченко – 70 959 гривен, Валерии Коломиец – 73 695 гривен, Ивана Лищины – 80 026 гривен и Ольги Онищук – 70 726 гривен.

Государственный секретарь министерства Анна Буяджи в ноябре не получала зарплату.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Малюська в октябре получил почти "голую" ставку.

Также новый министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность.

На днях, министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол.