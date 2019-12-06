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  • Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси
06 декабря 2019, пятница, 12:16 2577
Политика 2019-12-06T12:45:16+02:00
Українські Новини
Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси

Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Тимофей Милованов, зарплаты чиновников
Милованов Тимофей Фото: TEDxKyiv
Милованов Тимофей Фото: TEDxKyiv

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее в шутку признался, что он дебил, посетовал на то, что получаемой им на этом посту зарплаты не хватает на жизнь. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

"Она у меня 18 тысяч гривен. Ни на что не хватает", — пожаловался Милованов, заявив, что живет на собственные сбережения.

По его словам, министерской зарплаты ему хватает разве что на услуги такси.

"То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата", — добавил госчиновник.

Напомним, шо курив, шо не курив: Милованов признался в курении марихуаны в США.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов поддерживает запрет на поддержку государством бизнеса и заявил, что он одобряет отмену трудовых книжек и устаревших советских норм в Украине.

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