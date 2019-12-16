Милованов прокомментировал слухи о своей отставке

Несмотря на то, что ранее депутат от "Слуги народа" Анна Скороход написала об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, тот опровергает информацию СМИ о собственной отставке.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети , передают Українськi Новини.

"Это ложь. Мне работа нравится", - сказал он.

Он сказал, что будет продолжать работать над реформами в Украине.

Также он подчеркнул, что высокие зарплаты должны быть у всех украинцев.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация об отставке министра из-за низкой зарплаты.

Как сообщали Українськi Новини, Милованов заявил, что получил 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве.



Ранее Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси.



Кроме того, Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц.



Тем времнем министр юстиции Малюська похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол.