Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и Министр юстиции Украины Денис Малюська подали премьер-министру Алексею Гончаруку прошение об отставке.

Об этом написала в Telegram исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход.

По ее словам, причина прошения - недостаточное материальное обеспечение.

"Из чего делаю вывод! Видимо, господам на марихуану не хватает. Господа министры - идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили! А вашему уходу будем рады, а то немного подташнивает от количества "дебилов" в Кабмине и не только!", - написала Скороход.

Скриншот: t.me/AnnaSkorokhod

Как сообщали Українські Новини, Милованов заявил, что получил 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве.



Ранее Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси.



Кроме того, Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц.



Тем времнем министр юстиции Малюська похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол.