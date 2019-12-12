Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц

Министр юстиции Денис Малюська, который заработал в ноябре в 2 раза меньше, чем его заместитель, рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде" и 24 каналу.

В частности, в октябре министр рассказал "Украинской правде", что получает зарплату "примерно 17 000 гривен", с тех пор вознаграждение министру юстиции было увеличено до "уже примерно 29 000 гривен".

"У меня примерно 17000 гривен Ну, даже не 17, немного меньше. В них (заместителей) тоже где-то в том районе. Но это без премий. Я сейчас как раз об этом говорю. Должность заместителя министра - это определенный репутационный престиж. Нужно искать амбициозных людей, которые хотят себе создать репутацию, людей, для которых это важно, - сказал министр. Поэтому она не будет брать взяток, потому что это полностью противоречит той идее попадания во власть. Это мотиватор. И, фактически, мой единственный надежный мотиватор в кадровом подборе.

По деньгам у нас есть договоренность в правительстве, что мы зарплаты поднимем, в том числе и мне. Потому что когда у меня закончатся деньги, то отсюда хочу или не хочу, а пойду. А они у меня закончатся. Год с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. А дальше - нет. Поэтому мы точно примем решение о повышении заработных плат. Я подозреваю, что это произойдет очень быстро, надеюсь, октябрь-ноябрь".

"Но вот последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29000 гривен.

Если зарплата не повысится хотя бы до 80000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств ", - утверждает Малюська.

В то же время Малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и подчеркнул - это важно и для международных инвесторов.

"Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату ", - сказал чиновник.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Малюська в октябре получил почти "голую" ставку.

Также новый министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность.

На днях, министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол.