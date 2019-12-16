Міністр Малюська похвалився дивним фото - своїми черевиками на робочому столі

Міністр юстиції Денис Малюська, про відставку якого заявила виключена з фракції "Слуга народу" Анна Скороход, сказав, що дана інформація не відповідає дійсності. Про це він сказав "Судово-юридичній газеті".На сторінці в Facebook Малюська залишив іронічне фото, підписавши його "Тримаємо інтригу".На знімку в порожньому кабінеті міністра на столі лежать туфлі.Як повідомляли Українські Новини, Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі. А також Милованов сказав, що отримав всього 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві. Крім того, Малюська не хоче працювати міністром менше ніж за 80 тисяч гривень в місяць.У листопаді Малюська заробив в 2 рази менше, ніж його заступник. Раніше Малюська похвалився, як він в черевиках заліз на свій робочий стіл.Тим часом міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов спростував інформацію про відставку і сказав, що буде продовжувати працювати над реформами в Україні.