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16 грудня 2019, понеділок, 23:15 10
Суспільство 2019-12-16T23:15:02+02:00
Українські Новини
Міністр Малюська похвалився дивним фото - своїми черевиками на робочому столі

Міністр Малюська похвалився дивним фото - своїми черевиками на робочому столі

Валерия Назаренко
Відставка, взуття, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська, про відставку якого заявила виключена з фракції "Слуга народу" Анна Скороход, сказав, що дана інформація не відповідає дійсності.

Про це він сказав "Судово-юридичній газеті".


На сторінці в Facebook Малюська залишив іронічне фото, підписавши його "Тримаємо інтригу".

На знімку в порожньому кабінеті міністра на столі лежать туфлі.



Як повідомляли Українські Новини, Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі. А також Милованов сказав, що отримав всього 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.

Крім того, Малюська не хоче працювати міністром менше ніж за 80 тисяч гривень в місяць.

У листопаді Малюська заробив в 2 рази менше, ніж його заступник.

Раніше Малюська похвалився, як він в черевиках заліз на свій робочий стіл.

Тим часом міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов спростував інформацію про відставку і сказав, що буде продовжувати працювати над реформами в Україні.

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