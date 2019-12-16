Міністр Малюська похвалився дивним фото - своїми черевиками на робочому столі

Трагедія на Дунаї: в Будапешті повторно заарештували українського капітана 22:44

Україна не буде блокувати ексгумацію польських поховань, - голова Інституту нацпам'яті 22:15

У поліції повідомили, що завтра готуються масові акції під Радою 21:40