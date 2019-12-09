подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол
09 декабря 2019, понедельник, 20:59 29
Политика 2019-12-09T21:04:54+02:00
Українські Новини
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол

Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол

Ярина Вацяк
Минюст, Министр юстиции, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska

Министр юстиции Денис Малюська похвастался своими достижениями за 100 дней работы, подкрепив к посту фото, где он сидит с ногами на рабочем столе в кабинете.

Фото Малюська опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, первым достижением министр назвал наведение порядка в "Антирейдерской комиссии". Также он отметил введение процедурных средств защиты от рейдерства.

Всего министр на звал 22 достижения Минюста, отметив, что у команды есть амбициозные планы на будущее.

"А планы наши еще более амбициозные. Уже в ближайшее время мы выложим все ЕГР онлайн (готовьтесь к скачиванию террабайтов), представляем онлайн-жалобу в пенитенциарной системе, представляем онлайн портал с информацией о юридическом противостоянии с РФ, обеспечим продажу сетами активов через Prozorro и многое другое", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность.

Заработная плата Министра юстиции Дениса Малюськи за октябрь составила составила 19 926 гривен, его замов - от 29,3 тыс. до 36,8 тыс. гривен.

Больше новостей о: Минюст Министр юстиции Денис Малюська

Архив
Новости
Венецианская Комиссия рекомендует отменить судебную реформу Зеленского по Верховному Суду 21:12
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе Россией войск из Крыма 21:08
Начались переговоры Зеленского с Путиным, - СМИ 21:01 Обновляется
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
Лидеры стран "нормандского формата" обсуждают коммюнике, - Офис Президента 20:51
больше новостей
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук 16:45
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok