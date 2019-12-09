Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол

Министр юстиции Денис Малюська похвастался своими достижениями за 100 дней работы, подкрепив к посту фото, где он сидит с ногами на рабочем столе в кабинете.

Фото Малюська опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, первым достижением министр назвал наведение порядка в "Антирейдерской комиссии". Также он отметил введение процедурных средств защиты от рейдерства.

Всего министр на звал 22 достижения Минюста, отметив, что у команды есть амбициозные планы на будущее.

"А планы наши еще более амбициозные. Уже в ближайшее время мы выложим все ЕГР онлайн (готовьтесь к скачиванию террабайтов), представляем онлайн-жалобу в пенитенциарной системе, представляем онлайн портал с информацией о юридическом противостоянии с РФ, обеспечим продажу сетами активов через Prozorro и многое другое", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность.

Заработная плата Министра юстиции Дениса Малюськи за октябрь составила составила 19 926 гривен, его замов - от 29,3 тыс. до 36,8 тыс. гривен.