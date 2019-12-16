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  • Как завязать шнурки и что такое подагра: какие вопросы украинцы чаще всего задают Google
16 декабря 2019, понедельник, 21:43 509
Жизнь 2019-12-16T22:30:14+02:00
Українські Новини
Как завязать шнурки и что такое подагра: какие вопросы украинцы чаще всего задают Google

Как завязать шнурки и что такое подагра: какие вопросы украинцы чаще всего задают Google

Ярина Вацяк
Томос, Подагра, формула Штайнмайера, очему падает доллар, Децл, Юлия Началова, Инстаграм, Google
Google. Фото: pexels
Google. Фото: pexels

В то время, как пользователей украинского сегмента Google за прошедший год чаще всего интересовал 8 сезон сериала "Игра престолов", а также покупка iPhone 11 и автокресла, в 2019 году украинцы также хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы, сообщили в пресс-службе Google Украина.

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением.  Пользователи сети также пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

  1. Томос
  2. Подагра
  3. Формула Штайнмайера
  4. Вислово
  5. Дебаты
  6. Сонный паралич
  7. Зона 51
  8. Импичмент
  9. NFC
  10. Мажоритарка

Вопрос: "Чому?/Почему?"

  1. Почему падает доллар?
  2. Почему умер Децл?
  3. Почему умерла Юлия Началова?
  4. Почему Зеленский не пришел на стадион?
  5. Почему взорвался Чернобыль?
  6. Почему в Киеве туман?
  7. Почему скисает молоко?
  8. Почему на Троицу нельзя купаться?
  9. Почему нельзя ходить в туалет ночью?
  10. Почему не работает Инстаграм?

Вопрос: "Як?/Как?"

  1. Как сделать Инстаграм темным?
  2. Как удалить аккаунт Инстаграм?
  3. Как узнать свой номер телефона?
  4. Как проверить себя в списках избирателей?
  5. Как говорят животные?
  6. Орхидея как ухаживать?
  7. Как кушать авокадо?
  8. Как перевести деньги с телефона на телефон?
  9. Как сделать слайм без клея?
  10. Как завязать шнурки?

Как сообщали Українські Новини, самым популярным запросом среди персон, которыми интересовались в Украине, стал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, украинцев больше всего потрясли утраты российской певицы Юлии Началовой и смерть рэпера Децла.

Также были составлены рейтинги самых полурных фильмов, сериалов и ТВ-шоу среди украинцев в 2019.

В то же время был обнародован рейтинг самых популярных запросов во всем мире.

Больше новостей о: Томос Подагра формула Штайнмайера очему падает доллар Децл Юлия Началова Инстаграм Google

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