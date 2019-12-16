Как завязать шнурки и что такое подагра: какие вопросы украинцы чаще всего задают Google

В то время, как пользователей украинского сегмента Google за прошедший год чаще всего интересовал 8 сезон сериала "Игра престолов", а также покупка iPhone 11 и автокресла, в 2019 году украинцы также хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы, сообщили в пресс-службе Google Украина.

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. Пользователи сети также пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

Томос Подагра Формула Штайнмайера Вислово Дебаты Сонный паралич Зона 51 Импичмент NFC Мажоритарка

Вопрос: "Чому?/Почему?"

Почему падает доллар? Почему умер Децл? Почему умерла Юлия Началова? Почему Зеленский не пришел на стадион? Почему взорвался Чернобыль? Почему в Киеве туман? Почему скисает молоко? Почему на Троицу нельзя купаться? Почему нельзя ходить в туалет ночью? Почему не работает Инстаграм?

Вопрос: "Як?/Как?"

Как сделать Инстаграм темным? Как удалить аккаунт Инстаграм? Как узнать свой номер телефона? Как проверить себя в списках избирателей? Как говорят животные? Орхидея как ухаживать? Как кушать авокадо? Как перевести деньги с телефона на телефон? Как сделать слайм без клея? Как завязать шнурки?

Как сообщали Українські Новини, самым популярным запросом среди персон, которыми интересовались в Украине, стал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, украинцев больше всего потрясли утраты российской певицы Юлии Началовой и смерть рэпера Децла.

Также были составлены рейтинги самых полурных фильмов, сериалов и ТВ-шоу среди украинцев в 2019.

В то же время был обнародован рейтинг самых популярных запросов во всем мире.