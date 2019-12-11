Видео дня: чем запомнился уходящий год пользователям Google

Компания Google собрала статистику просмотров за весь 2019 год и обнародовала рейтинг самых популярных запросов во всем мире и обнародовала видео с самими популярными моментами.

Так, согласно мониторинга данных поисковой системы Google, люди чаще всего искали "Индия vs Южная Африка", "Кэмерон Бойс" и "Кубок Америки по футболу".

Топ-10 самых популярных запросов в Google 2019:

Индия vs Южная Африка Кэмерон Бойс Кубок Америки по футболу Бангладеш vs Индия iPhone 11 Игра престолов Мстители: Эндшпиль Джокер Нотр-Дам Кубок Мира по крикету

Как сообщлали Українські Новини среди украинцев в 2019 году самым популярным запросом в Google Украина стал финальный сезон сериала - "Игра престолов 8 сезон".

Кроме того, Google меняет алгоритм поиска. Компания внедряет новый метод обработки языка, основанный на машинном обучении, который называется BERT.

В то время, как во всем мире слушали испаноязычные песни и K-pop, самым популярным видео на YouTube среди украинцев за 2019 год стала пародия на хит "Плакала", а среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине собрал Артур Пирожков с хитом “Зацепила”.