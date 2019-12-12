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  • Зеленский и Заворотнюк: кого чаще всего искали украинцы в Google
12 декабря 2019, четверг, 08:07 9
Жизнь 2019-12-12T08:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленский и Заворотнюк: кого чаще всего искали украинцы в Google

Зеленский и Заворотнюк: кого чаще всего искали украинцы в Google

Ярина Вацяк
тренды, Владимир Зеленский, Анастасия Заворотнюк, Петр Порошенко, MARUV, Потап, Игорь Смешко, Игорь Коломойский, Билли Айлиш, Валерий Легасов, Алла Мазур, Google
Владимир Зеленский. Скриншот: ТСН/YouTube
Владимир Зеленский. Скриншот: ТСН/YouTube

В то время, как самым популярным запросом среди украинских пользователей Google стал "Игра престолов 8 сезон", среди людей, которыми интересовались в Украине, стал президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные анализа поисковых запросов, сообщает компания Google Украина.

Так, в категории “Персона”, кроме Владимира Зеленского, украинцы чаще всего искали информацию об Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко.

Кроме того, пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

Персона:

  1. Владимир Зеленский
  2. Анастасия Заворотнюк
  3. Петр Порошенко
  4. MARUV
  5. Потап
  6. Игорь Смешко
  7. Игорь Коломойский
  8. Билли Айлиш
  9. Валерий Легасов
  10. Алла Мазур

Как сообщали Українські Новини, компания Google собрала статистику просмотров за весь 2019 год и обнародовала рейтинг самых популярных запросов во всем мире, создав видео с самими популярными моментами.

Тем временем, самым популярным видео на YouTube среди украинцев за 2019 год стала пародия на хит "Плакала".

Больше новостей о: тренды Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап Игорь Смешко Игорь Коломойский Билли Айлиш Валерий Легасов Алла Мазур Google

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