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12 декабря 2019, четверг, 22:02 19
Жизнь 2019-12-12T23:00:02+02:00
Українські Новини
Началова и Децл: потери 2019, которые потрясли украинцев

Началова и Децл: потери 2019, которые потрясли украинцев

Ярина Вацяк
Юлия Началова, Децл, Алла Вербер, Люк Перри, Карл Лагерфельд, Дарья Лукьяненко, Камерон Бойс, Вилли Токарев, Сергей Доренко, Ирина Цывина, Google
Юлия Началова. Фото: Инстаграм/Юлия Началова
Юлия Началова. Фото: Инстаграм/Юлия Началова

В то время, как в Украине в 2019 году чаще всего интересовались Владимиром Зеленским и российской актрисой Анастасией Заворотнюк, а также искали последний сезон сериала "Игра престолов", украинцев больше всего потрясли утраты российской певицы Юлии Началовой и смерть рэпера Децла

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы Google Украина.

Еще одной утратой 2019 года, которую не оставили без внимания украинцы была смерть фэшн директора российского ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер.

Утраты:

  1. Юлия Началова
  2. Децл
  3. Алла Вербер
  4. Люк Перри
  5. Карл Лагерфельд
  6. Дарья Лукьяненко
  7. Камерон Бойс
  8. Вилли Токарев
  9. Сергей Доренко
  10. Ирина Цывина

Как сообщали Українські Новини, среди покупок украинцев больше всего интересовал iPhone 11. Еще одной популярной покупкой среди украинцев оказалось автокресло.

Также был обнародован рейтинг самых популярных запросов Google во всем мире. В мире люди чаще всего искали "Индия vs Южная Африка", "Кэмерон Бойс" и "Кубок Америки по футболу".

В то же время в Украине в 2019 году самым популярным видео на YouTube стала пародия на хит "Плакала".

 

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