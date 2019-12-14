подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • "Евровидение" и "Холостяк": названы 10 самых популярных ТВ-шоу в Украине
14 декабря 2019, суббота, 22:55 38
Жизнь 2019-12-14T23:00:01+02:00
Українські Новини
"Евровидение" и "Холостяк": названы 10 самых популярных ТВ-шоу в Украине

"Евровидение" и "Холостяк": названы 10 самых популярных ТВ-шоу в Украине

Ярина Вацяк
Евровидение, Холостяк, Оскар, Право на владу, тв-шоу, Google
Евровидение. Фото: instagram.com/eurovision
Евровидение. Фото: instagram.com/eurovision

Компания Google обнародовала топы результатов поиска за весь год. Так, в то время, как во всем мире чаще всего искали "Индия vs Южная Африка", "Кэмерон Бойс" и "Кубок Америки по футболу", а в Украине 8 сезон сериала "Игра престолов" и Зеленский, рейтинг самых популярных ТВ-шоу среди украинцев возглавило "Евровидение 2019".

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы, сообщили в пресс-службе Google Украина.

Второе и третье место в рейтинге поисковика за прошедший год заняли "Холостяк 2019" и "Оскар 2019".

Топ-10 ТВ-шоу 2019 года:

  1. Евровидение 2019
  2. Холостяк 2019
  3. Оскар 2019
  4. Право на владу
  5. Голос країни 2019
  6. Топ-модель по-українськи 3 сезон
  7. Одруження наосліп 2019
  8. МастерШеф. Професіонали
  9. Танці з зірками 2019
  10. Наречена для тата

Как сообщали Українські Новини, самым популярным запросом был последний сезон сериала "Игра престолов", он и возглавил рейтинг поиска сериалов. Cреди покупок украинцев больше всего интересовал iPhone 11.

В то же время в Украине в 2019 году самым популярным видео на YouTube стала пародия на хит "Плакала".

 

Больше новостей о: Евровидение Холостяк Оскар Право на владу тв-шоу Google

Архив
Новости
Россия провела военные учения в Крыму 22:49
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
Похолодание до -5 и дожди с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на воскресенье 21:00
Павел Шеремет. Фото:
Трое фигурантов по делу Шеремета могли быть агентами СБУ при Порошенко, - Кива 20:42
больше новостей
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на субботу 21:12
Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский 01:03
Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко лично подорвала автомобиль, - текст подозрения 11:55
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал
Суд по делу Шеремета: арестованы волонтер Кузьменко и музыкант Антоненко 08:02
больше новостей
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко без права внесения залога 23:27
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
Зеленский за ноябрь заработал 28 тысяч гривен 06:15
Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка 10:30
Подозреваемому в убийстве Шеремета военному в пятницу изберут меру пресечения 08:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok