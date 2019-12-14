"Евровидение" и "Холостяк": названы 10 самых популярных ТВ-шоу в Украине

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы, сообщили в пресс-службе Google Украина.

Второе и третье место в рейтинге поисковика за прошедший год заняли "Холостяк 2019" и "Оскар 2019".

Топ-10 ТВ-шоу 2019 года:

Евровидение 2019 Холостяк 2019 Оскар 2019 Право на владу Голос країни 2019 Топ-модель по-українськи 3 сезон Одруження наосліп 2019 МастерШеф. Професіонали Танці з зірками 2019 Наречена для тата

Как сообщали Українські Новини, самым популярным запросом был последний сезон сериала "Игра престолов", он и возглавил рейтинг поиска сериалов. Cреди покупок украинцев больше всего интересовал iPhone 11.

В то же время в Украине в 2019 году самым популярным видео на YouTube стала пародия на хит "Плакала".