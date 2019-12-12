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12 декабря 2019, четверг, 20:30 83
Жизнь 2019-12-12T21:00:02+02:00
Українські Новини
iPhone 11 и автокресла: что чаще всего покупали украинцы в 2019 онлайн

iPhone 11 и автокресла: что чаще всего покупали украинцы в 2019 онлайн

Ярина Вацяк
iPhone 11, Автокресло, МАУ билет, Укрзализниця, Бустер, IQOS, Вентилятор, Электросамокат, Мини-кондиционер, Google
iPhone 11. Фото: Apple
iPhone 11. Фото: Apple

В то время, как в Украине в 2019 году чаще всего искали последний сезон сериала "Игра престолов", а также интересовались Президентом Владимиром Зеленским и российской актрисой Анастасией Заворотнюк, среди покупок украинцев больше всего интересовал iPhone 11.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы Google Украина.

Еще одной популярной покупкой среди украинцев оказалось автокресло, после того, как Верховная Рада обязала водителей возить детей на специально оборудованных местах.  

Тройку лидеров среди покупок замыкают авиабилеты. Запрос "МАУ билеты" занял третью позицию рейтинга.

Топ-10 покупок украинцев в 2019:

  1. iPhone 11
  2. Автокресло
  3. МАУ билет
  4. Укрзалізниця билет
  5. Бустер
  6. IQOS
  7. Вентилятор
  8. Украина Португалия билеты
  9. Электросамокат
  10. Мини-кондиционер

Как сообщали Українські Новини, поисковик Google собрал статистику просмотров за весь 2019 год и обнародовал рейтинг самых популярных запросов во всем мире, создав видео с самими популярными моментами.

В то же время в Украине в 2019 году самым популярным видео на YouTube стала пародия на хит "Плакала".

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