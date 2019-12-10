Топ-10 запросов в Google: в 2019 украинцы интересовались Зеленским и смотрели "Игру престолов"

Среди украинцев в 2019 году самым популярным запросом в Google Украина стал финальный сезон сериала - "Игра престолов 8 сезон".

Об этом сообщили в пресс-службе компании Google, которая отметила 21-летие, по результатах мониторинга поисковой системы.

"Традиционно в конце года мы представляем итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google. Проанализировав миллионы поисковых запросов, мы узнали, какие запросы стали наиболее быстрорастущими, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2019 году", - говорится в нем.

Так, второе место среди запросов украинской аудитории занял "Зеленский", а на третьем месте – "Юлия Началова".

Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал “Чернобыль” и конкурс "Евровидение 2019".

Самые популярные запросы 2019:

Игра престолов 8 сезон Зеленский Юлия Началова Заворотнюк Результаты выборов 2019 Децл Чернобыль Дебаты Порошенко Евровидение 2019

Как сообщали Українські Новини, в то время, как во всем мире слушали испаноязычные песни и K-pop, самым популярным видео на YouTube среди украинцев за 2019 год стала пародия на хит “Плакала”, а среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине собрал Артур Пирожков с хитом “Зацепила”.

Тем временем Google меняет алгоритм поиска.