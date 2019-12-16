Новый год-2020: еще больше идей для праздничного маникюра

Маникюр - неотъемлемая часть праздничного образа. Чтобы ногти были яркими и неотразимыми, Українські Новини показывают 33 лучшие идеи для маникюра для встречи Года Белой Крысы. Как сообщали Українські Новини, что подарить маме на Год Белой Крысы. Также каникулы в школах Украины могут начаться с 23 декабря. В среднем каникулы длятся две недели. А чтобы дети на каникулах не скучали, можно поехать в Карпаты, Львов или Каменец-Подольский. Ведь украинцы будут отдыхать 1, 4, 5, 6 и 7 января. Кроме того, каким Знакам восточного гороскопа повезет в Новом году, а каким нет. Тем временем синоптики прогнозруют Новый год без снега, а похолодание придет на католическое Рождество, тогда температура опустится до -7.В середине декабря по всей Украине откроются сертифицированные елочные базары. А средняя цена елки на городских елочных базарах будет варьироваться от 140 до 160 гривен (в зависимости от высоты дерева), набор хвойных веток обойдется немного дешевле - в 60-75 гривен. В столице цены будут дороже.