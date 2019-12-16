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16 декабря 2019, понедельник, 05:50 413
Lifestyle 2019-12-16T08:15:01+02:00
Українські Новини
Новый год-2020: еще больше идей для праздничного маникюра

Новый год-2020: еще больше идей для праздничного маникюра

Валерия Назаренко
Новый год, Новый год-2020, Год крысы, Идеи для маникюра
Маникюр на Новый год. Фото: Instagram
Маникюр на Новый год. Фото: Instagram

Маникюр - неотъемлемая часть праздничного образа. Чтобы ногти были яркими и неотразимыми, Українські Новини показывают 33 лучшие идеи для маникюра для встречи Года Белой Крысы.


Как сообщали Українські Новини, что подарить маме на Год Белой Крысы

Также каникулы в школах Украины могут начаться с 23 декабря.  В среднем каникулы длятся две недели. А чтобы дети на каникулах не скучали, можно поехать в Карпаты, Львов или Каменец-Подольский. Ведь украинцы будут отдыхать 1, 4, 5, 6 и 7 января. 

Кроме того, каким Знакам восточного гороскопа повезет в Новом году, а каким нет. 

Тем временем синоптики прогнозруют Новый год без снега, а похолодание придет на католическое Рождество, тогда температура опустится до -7.

В середине декабря по всей Украине откроются сертифицированные елочные базары. А средняя цена елки на городских елочных базарах будет варьироваться от 140 до 160 гривен (в зависимости от высоты дерева), набор хвойных веток обойдется немного дешевле - в 60-75 гривен. В столице цены будут дороже.

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