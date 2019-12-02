Год Белой Крысы: 75 лучших идей для маникюра

И раз уж мы знаем, как украсить елку на Год Крысы, пора подумать и над дизайном своих ногтей. Можно выбрать дизайн ногтей, который подойдет под все, а можно подобрать палитру цветов под наряд, который уже выбрали на Новый год. Українські Новини показывают 75 лучших идей для маникюра.













Как сообщали Українські Новини, в украинских школах каникулы могут начаться с 23 декабря. Однако каждая школа будет самостоятельно определять, когда начнутся каникулы. В среднем каникулы длятся две недели. А чтобы дети на каникулах не скучали, можно поехать во Львов, Карпаты или Каменец-Подольский.

Кроме того, на Софийской площади в Киеве установят 30-метровую елку, а сумма игрушек и иллюминации для центральной новогодней елки составит 2,7 млн гривен.

Также в Киеве будет классическое европейское Рождествов немецком стиле. А для главной новогодней елки на Софийской площади пришлось срезать 400 сосен.

Тем временем, как выбрать подарок человеку, у которого все есть. И что приготовить к встрече года Белой Крысы.