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02 декабря 2019, понедельник, 06:00 181
Lifestyle 2019-12-02T08:30:24+02:00
Українські Новини
Год Белой Крысы: 75 лучших идей для маникюра

Год Белой Крысы: 75 лучших идей для маникюра

Новый год, Новый год-2020, Год крысы, Идеи для маникюра
Фото: Instagram/nail_idea3
Фото: Instagram/nail_idea3

И раз уж мы знаем, как украсить елку на Год Крысы, пора подумать и над дизайном своих ногтей. Можно выбрать дизайн ногтей, который подойдет под все, а можно подобрать палитру цветов под наряд, который уже выбрали на Новый год. Українські Новини показывают 75 лучших идей для маникюра.





Как сообщали Українські Новини, в украинских школах каникулы могут начаться с 23 декабря. Однако каждая школа будет самостоятельно определять, когда начнутся каникулы. В среднем каникулы длятся две недели. А чтобы дети на каникулах не скучали, можно поехать во Львов, Карпаты или Каменец-Подольский. 

Кроме того, на Софийской площади в Киеве установят 30-метровую елку, а сумма игрушек и иллюминации для центральной новогодней елки составит 2,7 млн гривен. 

Также в Киеве будет классическое европейское Рождествов немецком стиле. А для главной новогодней елки на Софийской площади пришлось срезать 400 сосен.

Тем временем, как выбрать подарок человеку, у которого все есть. И что приготовить к встрече года Белой Крысы. 

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