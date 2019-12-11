Дерево по цене золота: сколько будут стоить новогодние елки

Новый год уже совсем-совсем близко, и скоро начнется время, когда все мы поставим дома нарядную елочку - кто-то искусственную, а кто-то настоящую, как, например, главная елка страны. В любом случае, большинство интернет-магазинов уже открыли продажи пушистых искусственных красавиц. А вот где купить настоящую елку и сколько она будет стоить - рассказывают Українські Новини.

Ближе к середине декабря по всей Украине начнут открываться сертифицированные елочные базары. Как сообщают Факты, средняя цена елки на городских елочных базарах будет варьироваться от 140 до 160 гривен (в зависимости от высоты дерева), а набор хвойных веток обойдется покупателю немного дешевле - в 60-75 гривен.

В столице цены, само собой, будут немного выше. Здесь за лесную красавицу придется отдать от 500 до 1500 гривен (опять-таки, в зависимости от высоты и пушистости). Набор веток тоже будет стоить дороже, чем в других городах - от 200 гривен в среднем.

Кстати, в последнее время покупатели все чаще выбирают более экологичный вариант решения проблемы с елкой - покупка елки в горшке и дальнейшая пересадка дерева (уже после Нового года) в открытую почву. Диапазон цен на такие елки очень широк, поскольку продают и совсем маленькие деревца, и уже достаточно взрослые.

Ну, а если вы решили установить дома искусственную ель, то многие интернет-магазины уже давно развернули продажи елок на любой вкус и кошелек. Средняя цена елки высотой 1-1,5 м колеблется в диапазоне от 450 до 800 гривен, а за более высокую елочку нужно будет заплатить 1500 гривен и больше. Самая маленькая елка при этом стоит около 100 гривен, ацены на самые высокие ели (около 3 метров) доходят до 10 тысяч гривен.

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