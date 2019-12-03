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03 декабря 2019, вторник, 05:30 68
Lifestyle 2019-12-03T05:30:02+02:00
Українські Новини
Что подарить маме на Новый год-2020: идеи для незабываемого подарка

Что подарить маме на Новый год-2020: идеи для незабываемого подарка

Новый год, Новый год-2020, Год крысы, Подарок для мамы
Подарки. Фото: pixabay
Подарки. Фото: pixabay

Зима - сказочное время. Весь декабрь мы ждем снега, праздничного настроения, любим запах ели и мандарин в доме, становимся чуточку добрее. Особенно хочется дарить подарки своим близким, чтобы показать, как сильно мы их любим, и как они дороги. О том, что можно подарить маме на год Белой Крысы, расскажут Українські Новини.


Как часто вы спрашивали у своей мамы, что ей подарить, а в ответ слышали "ничего, у меня все есть" или "не трать деньги, лучше себе оставь". Мамы хотят всего самого лучшего для своих детей, отдают последнее, забыв, что нужно не только отдавать, но и получать.

Попробуйте все-таки разузнать, что хочет ваша мама, возможно, она уже давно о чем-то мечтает, но боится признаться. А если добыть информацию не удалось, читаем дальше варианты подарков.

Путешествие

Самый лучший подарок - это эмоции. Яркие впечатления останутся надолго в памяти. Можно запланировать поездку прямо под Новый год, а можно подождать более теплого периода года. Если планируете повезти маму куда-то на Год Крысы, то можно отправиться в Карпаты, Львов, Каменец-Подольский, Диканьку, вариантов много. Если это путешествие за пределами страны, то можно поехать в Европу или отправиться в теплые края.

Курсы и мастер-классы

Еще одним ценным человеческим ресурсом является время. А время проведенное с мамой - бесценно. Можно сходить с мамой на мастер-класс по рисованию, пению, кулинарии, актерскому мастерству. Возможно, ваша мама хотела бы изучать языки или просто найти интересное хобби.

Уход за собой

Еще можно подарить маме сертификат в салон красоты. Там она может сделать маникюр, педикюр, макияж, красивую прическу или разные пилинги и масочки. Кроме того, можно рассмотреть вариант с покупкой средств для ухода за кожей или купить ей хорошую косметику.

Здоровье

Все мы хотим, чтобы наши родители были здоровы. Неотъемлемой частью является спорт. Можно записать маму в бассейн или на йогу. Она будет совмещать приятное с полезным.

Уют

Дом - это место, где нужно чувствовать себя уютно и тепло. Можно подарить маме мягкий халат, милые носочки либо прикольную пижаму.

Ранее Українські Новини писали, что подарить человеку, у которого есть все, и  как выбрать подарок на Новый год и не ошибиться. 

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