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14 декабря 2019, суббота, 06:00 138 Инфографика
Жизнь 2019-12-14T06:30:02+02:00
Українські Новини
Новый год без снега и мороз на Рождество: синоптики изменили прогноз погоды на конец зимы

Новый год без снега и мороз на Рождество: синоптики изменили прогноз погоды на конец зимы

Надежда Комендантова
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В то время, как ранее в декабре синоптики прогнозировали метели, мороз до -20 и ураганный ветер, после снегопадов в первые дни зимы в Украину пришел сухой антициклон. И если еще пару недель назад украинские синоптики прогнозировали в новогоднюю ночь ледяной дождь со снегом, то сейчас прогноз кардинально изменился.

Согласно новым прогнозам, в этом году на новогодние праздники будет сухо. Только в некоторых областях возможны дожди, но на большинстве территории страны синоптики прогнозируют без осадков.

Как пишет Метеопрог, британские специалисты утверждают, что последний месяц года принесет много теплых дней, но возможны периоды низких температур. Похолодания будут связаны с преобладанием циклонов с Атлантического океана. Атмосферные фронты принесут осадки, в основном мокрого снега. Снегопадов будет меньше, чем в предыдущие годы, а вот дожди – не исключены.

Так, согласно погодному графику ресурса, 18 декабря в Украине потеплеет до +10 градусов. А похолодание придет на католическое Рождество, когда температура опустится до -7.

Прогноз погоды на 2 недели. График: Метеопрог.Прогноз погоды на 2 недели. График: Метеопрог.

Согласно ресурсу Gismeteo, декабрь в столице будет аномально теплым, и новогодняя ночь этому не исключение. 30-31 декабря синоптики прогнозируют дождь. Дневная температура будет плюсовой — +2… +4 градуса, ночью — около нуля. С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а ближе к христианскому Рождеству в некоторых регионах потеплеет до +9. Согласно прогнозу, 6-7 января днем столбики термометров поднимутся до +4… +6 градусов, ночью будет до -2.

Прогноз погоды на декабрь. Карта: ГисметеоПрогноз погоды на декабрь. Карта: Гисметео

В то же время, как рассказала "Фактам" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, весенняя погода в Украине будет до 20 декабря.

"Тепло в Украине продержится эту и следующую неделю, до пятницы, — говорит Голеня. - Такую погоду обусловливают воздушные массы атлантического и средиземноморского происхождения. По ночам будет от 3 градусов мороза до 2 тепла, а днем — 1−6 градусов тепла. На юге — до плюс 10. Что же касается осадков, то в ближайшие дни они ожидаются в Карпатском регионе: там возможны дождь и мокрый снег. А 14 и 15 декабря дожди со снегом пройдут в большинстве областей Украины. На следующей неделе, до 20 декабря, осадков, вероятнее всего, не будет", - прогнозирует синоптик.

Прогноз погоды на месяц от Meteo.uaПрогноз погоды на месяц от Meteo.ua

В то же время, издание сообщает, что по словам народного синоптика Леонида Горбаня, пришедшая оттепель не задержится надолго и ей на смену придут зимние морозы.

"С 13−14 декабря и до конца месяца в Украине будет холодно, — говорит народный синоптик. - Сначала температура опустится до 6−8 градусов мороза. А 19−23 декабря по ночам ожидается минус 12−14. Также будет два периода сильных снегопадов: с 22-го по 24-е и с 27-го по 29 декабря. Снег останется до Нового года, а перед самым праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4−6 мороза, не больше. Так что в новогоднюю ночь у нас будут и снег, и небольшой мороз. Вот такая погода в декабре нас ожидает", - уверен синоптик.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь, согласно которому ожидались метели, мороз до -20 и ураганный ветер.

Тем временем, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

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