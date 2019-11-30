Топ-5 мест, куда поехать на зимние каникулы в Украине

И так как зимние каникулы в школах могут начаться уже с 23 декабря, пора планировать, как развлечь ребенка и отдохнуть самому. Українські Новини расскажут, где провести зимние каникулы.

Диканька

Поселок Диканька находится в Полтавской области и является одним из самых знаменитых в Украине. Здесь и самая настоящая Николаевская церковь XVIII века, в которой по легенде отпевали панночку из "Вия", и Троицкая церковь, на стенах которой кузнец Вакула изобразил "черта в аду" и Триумфальная арка, построенная в честь прибытия сюда Александра I.



Диканька пропитанна украинскими поверьями, любовью и гостеприимством местных жителей. Также здесь можно наесться знаменитых полтавских галушек.

Фото: tamtour

Львов

Во Львове откроется традиционная Рождественская ярмарка, где можно купить Карпатские сувениры, национальную одежду, вкусную региональную еду и многое другое.

19 декабря зажгутся огни на главной елке Львова – перед Оперным театром. Кроме того, Рождество во Львове немыслимо без колядок и пампушек, также ожидается Традиционное вертепное действо.

Фото: Instagram/lviv_love

Фото: Instagram/lviv_instacity

Карпаты

Трудно себе представить лучшее место для встречи Нового года, чем заснеженные Карпаты, поистине сказочный и гостеприимный край. Мистическая Гуцульщина, самобытный фольклор и вкуснейший банош понравится взрослым, что уж говорить о детях.



Закарпатье



Купание в чанах, настоящий венгерский колорит, Национальный карпатский заповедник и природный национальный парк Синевир, а также самая высокая вершина нашей страны Говерла – все это Закарпатье. На зимние праздники там можно не только покататься на лыжах и санях, но еще и поучаствовать в народных обрядах на праздники Святого Василя, Крещения, и, конечно же, Рождества.



Фото: Instagram/snow_party

Каменец-Подольский

В программе на Новый год старинные замки и крепости, полеты на воздушных шарах и искристый дух козацких и рыцарских забав. Кроме того, от Каменца рукой подать до старинной крепости в Хотине.





Фото: Instagram/kamianets





Как сообщали Українські Новини, синоптик дал прогноз погоды на Новый год и Рождество.



Кроме того, как выбрать подарок человеку, у которого все есть.