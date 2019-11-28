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28 ноября 2019, четверг, 06:00 6355
Общество 2019-11-28T06:00:01+02:00
Українські Новини
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители

Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители

Зима, Новый год, Зимние каникулы, Школьники
Каникулы. Фото: pixabay
Каникулы. Фото: pixabay

Как правило, каникул ждут не только школьники, но и их родители. За время каникул дети имеют возможность отдохнуть от насыщенного учебного графика и нагрузок в школе. Уже 23 декабря у школьников могут начаться зимние каникулы. Об этом сообщает "2016rik".


График школьных каникул не обязателен, поэтому каждая школа самостоятельно будет определять, когда будут отдыхать ученики. Однако общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней.

"Предпоследним понедельником декабря 2019 году будет 23 число - в этот день должны начаться зимние каникулы. На обучение дети выйдут после новогодних и рождественских праздников 8 января, которое придется на среду", - говорится в сообщении.

Но не исключено, что даты 16-дневного перерыва в обучении будут пересмотрены, а зимние каникулы сокращены.

Дополнительным выходным днем будет 25 декабря (среда) - католическое Рождество (скорее всего придется на зимние каникулы).

Как сообщали Українські Новини, в декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год. 

Кроме того, как выбрать подарок человеку, у которого все есть.

Тем временем, в Украине установили первую новогоднюю елку.

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