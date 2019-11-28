Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители

Как правило, каникул ждут не только школьники, но и их родители. За время каникул дети имеют возможность отдохнуть от насыщенного учебного графика и нагрузок в школе. Уже 23 декабря у школьников могут начаться зимние каникулы. Об этом сообщает "2016rik".



График школьных каникул не обязателен, поэтому каждая школа самостоятельно будет определять, когда будут отдыхать ученики. Однако общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней.



"Предпоследним понедельником декабря 2019 году будет 23 число - в этот день должны начаться зимние каникулы. На обучение дети выйдут после новогодних и рождественских праздников 8 января, которое придется на среду", - говорится в сообщении.



Но не исключено, что даты 16-дневного перерыва в обучении будут пересмотрены, а зимние каникулы сокращены.



Дополнительным выходным днем будет 25 декабря (среда) - католическое Рождество (скорее всего придется на зимние каникулы).



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