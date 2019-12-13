Суд у справі Шеремета: що світить кожному з підозрюваних у вбивстві журналіста

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру і дитячого лікаря Юлії Кузьменко і музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненко оберуть запобіжний захід.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пряму трансляцію судового процесу.

Засідання Печерського районного суду, який розглядає причетність фігурантів справи почалося. Сторона звинувачення відразу попросила перевести засідання в закритий режим, проте суд відмовився.

Для Дугарь Яни просять обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і Печерський районний суд Києва пішов до нарадчої кімнати для винесення рішення про запобіжний захід стосоввно підозрюваної.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваним у вбивстві Шеремета 13 грудня оберуть запобіжний захід. Міністр закордонних справ Арсен Аваков запевнив, що військові заслуги не будуть враховуватися як що пом'якшує обставини для підозрюваних у вбивстві.

Нагадаємо, за версією слідства, існує кілька можливих версій причини вбивства журналіста Шеремета, але правоохранитеьные органи зупинилися на дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.