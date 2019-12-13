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13 декабря 2019, пятница, 15:51 1001
Судебная власть 2019-12-13T16:45:02+02:00
Українські Новини
Суд по делу Шеремета: по ходатайству защиты Кузьменко удовлетворен отвод судьи Вовка

Суд по делу Шеремета: по ходатайству защиты Кузьменко удовлетворен отвод судьи Вовка

Анна Рудык
Суд по делу Шеремета, Павел Шеремет, Убийство Павла Шеремета
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко об отводе судьи Сергея Вовка.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Адвокат подозреваемой Влад Довбуш выразил недоверие судье Вовку и заявил о его предубеждении по этому делу.

Довбуш просил об отводе судьи, так как Вовк отказался заслушать показания свидетелей - директора Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения, где работает Кузьменко, и ее бывшего мужа.

Как сообщали Українські Новини, одну из подозреваемых в деле об умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь суд отправил под домашний арест. Также прокуратура просила суд отправить под круглосуточный домашний арест Дугарь.

Тем временем Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.

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